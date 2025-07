Domingo Espetacular apresenta investigação e aventuras no Atacama

Neste domingo, 27 de julho, o programa "Domingo Espetacular" traz uma variedade de reportagens impactantes e diversificadas, que vão ao ar às 20h30. Sob a apresentação de Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, a edição deste dia mistura temas como investigação criminosa, tendências gastronômicas, turismo de aventura e mistérios do sertão nordestino.

Investigação Internacional sobre Exploração Humana em Portugal

Um dos destaques do programa é uma reportagem exclusiva feita em Portugal. Roberto Cabrini entrevistou Rebeka Episcopo, conhecida como DJ Beka, que é acusada de liderar uma rede criminosa ligada à exploração de pessoas. Natural de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Rebeka ganhou fama na Europa como DJ e proprietária de dois spas de luxo em Lisboa e Cascais. Ela foi presa em abril deste ano sob suspeitas de prostituição de alto padrão, mas atualmente responde ao processo em liberdade. Durante a entrevista, Rebeka compartilha detalhes sobre sua vida e os acontecimentos que levaram à investigação de seus negócios pela polícia portuguesa.

Tendência Gastronômica: O Morango do Amor

No campo das delícias, Carolina Ferraz investiga o fenômeno do "morango do amor", que se tornou um sucesso nas redes sociais. Esta nova iguaria é uma combinação de bombom de morango com maçã do amor e tem conquistado os brasileiros. Carolina conversa com o influenciador Igor Rocha, que se destacou com seus tutoriais e receitas para o preparo do doce. Juntos, eles revelam os segredos por trás dessa novidade, que se transformou em uma verdadeira mina de ouro para confeiteiros em todo o Brasil.

Mistérios de uma Cidade Abandonada no Nordeste

O jornalista Ari Peixoto visita um distrito no sertão nordestino que foi esvaziado devido a um clima de medo entre os moradores. O local, agora tomado pelo silêncio, abriga casas, escolas e comércios que foram deixados para trás. A reportagem tenta compreender as razões por trás desse êxodo repentino, trazendo à tona uma situação que parece saída de um filme de suspense.

Aventura no Deserto do Atacama

No quadro "50×1", Álvaro Garnero leva os espectadores a uma expedição no Deserto do Atacama, no Chile. Ele mostra os impressionantes gêiseres que jorram água fervente em meio ao deserto e visita o Vale do Arco-Íris, onde as formações rochosas apresentam uma paleta de cores vibrantes. A reportagem oferece uma experiência visual e sensorial única do lugar considerado o mais árido do mundo, misturando beleza natural, ciência e aventura.

Horário de Exibição

Para quem deseja assistir ao programa, "Domingo Espetacular" será exibido neste domingo, 27 de julho, às 20h30. A atração promete trazer informações e entretenimento para todos os públicos.