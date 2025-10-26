Bairro mais populoso de São Paulo ultrapassa 168 mil moradores

O bairro dos Pimentas, localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo, é o mais populoso do estado. Com cerca de 168.232 moradores segundo o Censo de 2022, ele se destaca até em relação a bairros famosos da capital paulista. Essa grande concentração de pessoas faz do Pimentas um dos maiores polos urbanos do Sudeste brasileiro.

A história do Pimentas está intimamente ligada à expansão metropolitana de São Paulo. Nos últimos anos, especialmente a partir da década de 1980, o bairro começou a crescer rapidamente. Essa evolução se deve, em grande parte, à construção de conjuntos habitacionais e ao avanço do transporte público. Com boas opções de acesso, muitas famílias escolheram o local como novo lar.

Um dos aspectos mais interessantes do Pimentas é sua diversidade social e econômica. O bairro abriga o campus da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), um ponto importante para a educação e a pesquisa na cidade. O comércio local também tem se desenvolvido de maneira impressionante, atraindo empreendedores e oferecendo serviços variados. Isso tudo é potencializado pela proximidade com o Aeroporto Internacional de Cumbica, que traz ainda mais oportunidades.

Apesar dos desafios típicos de grandes centros urbanos — como o trânsito intenso e a falta de áreas verdes —, o Pimentas mantém uma forte identidade comunitária. Isso se reflete na vida diária dos trabalhadores que fazem parte do seu tecido social, que vão desde a construção civil até a aviação.

Com esse número expressivo de habitantes, o Pimentas supera bairros icônicos da capital e se consolida no ranking nacional dos mais populosos do Brasil. Isso mostra a importância de Guarulhos como o segundo maior município do estado em número de habitantes, ficando atrás apenas da cidade de São Paulo.