Estreia de ‘Três Graças’ tem menor audiência das 21h em anos

A nova novela “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva em parceria com Zé Dassilva e Virgílio Silva, não teve o desempenho esperado em sua primeira semana de exibição na TV Globo. A trama, que ocupa o horário nobre das 21h, atingiu uma média de 21,5 pontos na Grande São Paulo, o que representa o pior início para uma novela das 21h da emissora nos últimos anos.

No sábado, 25 de outubro, a novela chegou a registrar um antipico de apenas 16 pontos, segundo dados preliminares. Este desempenho preocupa a equipe da emissora, que tinha grandes expectativas para o retorno de Aguinaldo Silva após cinco anos fora do ar. Para efeito de comparação, “Um Lugar ao Sol”, que teve o menor início na faixa até então, alcançou uma média de 23,2 pontos em sua semana de estreia. Já “Vale Tudo”, um clássico da dramaturgia, atingiu 22,3 pontos.

“Três Graças” narra a história de três irmãs: Lígia Maria das Graças, Gerluce e Maria Amável, que enfrentam conflitos familiares e ambições no subúrbio carioca. A novela mistura humor e drama, além de apresentar críticas sociais, características típicas nas produções de Aguinaldo Silva.

Com uma previsão de 179 capítulos, a novela deve se estender até maio de 2026, quando será substituída por “Quem Ama Cuida”, de Walcyr Carrasco. O projeto tem como diretores Ana Paula Guimarães, Felipe Herzog, Emer Lavinni, Larissa Fernandes e Naína de Paula, sob a supervisão de Luis Felipe Sá na direção geral e Luiz Henrique Rios na direção artística.

A produção segue com a expectativa de captar um público maior, dado o histórico de sucesso de Aguinaldo Silva na emissora. A equipe aguarda os próximos capítulos para medir a aceitação do público e a recuperação dos índices de audiência.