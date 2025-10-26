Entretenimento

Rainha da sucata e A viagem se encontram antes do novo horário

Rainha da Sucata. Foto: Reprodução/Youtube
Rainha da Sucata divide faixa com A Viagem antes de assumir o horário das 17h

A Globo anunciou o retorno da novela “Rainha da Sucata” ao seu quadro de reprises, por meio do programa “Vale a Pena Ver de Novo”. A trama, escrita por Silvio de Abreu, foi originalmente transmitida em 1990 e volta a ser exibida a partir de 3 de novembro, substituindo “A Viagem”. Essa escolha faz parte das comemorações pelos 60 anos da emissora.

“Rainha da Sucata” é marcada pelo papel icônico de Regina Duarte, que interpreta Maria do Carmo Pereira, uma empresária que se torna rica com o ferro-velho deixado por seu pai. O enredo aborda a luta entre os novos ricos e a decadência da elite paulistana, uma temática popular na teledramaturgia dos anos 1990.

Além de Regina Duarte, o elenco conta com grandes nomes como Lima Duarte, que faz o papel do pai de Maria do Carmo, e Gloria Menezes, que vive a vilã Laurinha Figueroa. Tony Ramos também se destaca na trama, interpretando Edu Figueroa. A obra é conhecida por seu humor ácido e crítica social, elementos que a tornaram um dos maiores sucessos daquela década.

Para promover a reprise, Regina Duarte participou de chamadas promocionais, incentivando os telespectadores a reviver a história, assim como Betty Faria fez recentemente com a novela “Tieta”.

Durante a semana de estreia, entre 3 e 7 de novembro, “Rainha da Sucata” será exibida às 17h em conjunto com os últimos capítulos de “A Viagem”. Esta última vem apresentando uma boa audiência, com média de 17 pontos na Grande São Paulo, conforme dados do Kantar Ibope Media.

Com esse retorno, a Globo reafirma seu compromisso em revisitar clássicos que marcaram várias gerações, reconhecendo a relevância de suas produções na história da televisão brasileira.

