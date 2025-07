Trump impõe tarifa de 35% sobre importações do Canadá

Os Estados Unidos e o Canadá estão em meio a uma disputa comercial que envolve tarifas sobre produtos. O governo dos Estados Unidos anunciou que, a partir do dia 1º de agosto de 2025, irá aplicar uma tarifa de 35% sobre os produtos enviados do Canadá para os EUA. Essa decisão vem em resposta a ações retaliatórias do Canadá após os Estados Unidos imporem tarifas anteriormente, em um esforço para combater a crise do fentanil, uma droga opiatóide que tem causado muitos problemas de saúde pública nos EUA.

O governo americano apontou que o Canadá não tem tomado as medidas necessárias para impedir a entrada de drogas em seu território, o que afeta diretamente os Estados Unidos. Ao invés de colaborar, o Canadá respondeu com suas próprias tarifas, o que levou a essa escalada nas tensões comerciais entre os dois países.

Além da tarifa principal, os Estados Unidos afirmaram que produtos que tentarem contornar essa nova taxa através de métodos como transbordo também estarão sujeitos à mesma tarifa elevada. Contudo, os americanos também mencionaram que não haverá cobrança de tarifas se empresas canadenses optarem por construir ou fabricar seus produtos diretamente nos Estados Unidos. O governo se comprometeu a facilitar e acelerar esse tipo de aprovação, prometendo que o processo será rápido, durando apenas algumas semanas.

O contexto dessa disputa enfatiza a importância da cooperação entre os dois países, que historicamente mantêm um relacionamento sólido, mesmo diante das dificuldades atuais.