Atriz da Globo comenta morte de personagem em ‘Garota do Momento’

Atriz da Globo Compartilha Bastidores da Morte de Personagem e Abre Debate Sobre Feminicídios no Brasil

A atriz Leticia Colin utilizou suas redes sociais para compartilhar detalhes emocionantes sobre a gravação da cena em que sua personagem, Zélia, é assassinada na novela "Garota do Momento", da Globo. Em um vídeo, Leticia mostrou o processo de caracterização e os desafios que enfrentou durante as gravações. Ela também relatou momentos que não foram exibidos no episódio que foi ao ar na última segunda-feira (23).

Leticia expressou sua gratidão pelo apoio do público e pela parceria com o ator Fábio Assunção, que contracenou com ela em um dos momentos mais marcantes da trama. A atriz ressaltou a relevância da arte como uma forma de provocar reflexões importantes na sociedade. "Garota do Momento faz o alerta contra o feminicídio e propõe diversas reflexões para avançarmos rumo ao respeito e à dignidade das mulheres", afirmou Leticia.

A cena final de Zélia foi especialmente significativa: ela aparece vestindo um vestido branco, uma escolha que foi sugerida pela diretora artística Natália Grimberg, simbolizando a redenção da personagem, que até então usava cores vibrantes. O visual de Zélia, inspirado na icônica Marilyn Monroe, incluiu roupas justas e maquiagens marcantes, representando sua evolução de vilã a heroína.

A mudança na trajetória da personagem provocou grande repercussão nas redes sociais, levando a autora da novela, Alessandra Poggi, a se manifestar. Ela destacou que a transformação de Zélia foi planejada desde o início e que a cena final ilustra o poder do amor e das relações humanas para a mudança, mesmo em personagens complexos.

Além de compartilhar sua experiência, Leticia agradeceu as mensagens de apoio que recebeu e destacou a importância de participar de uma novela que aborda temas sérios, como a violência contra as mulheres. "A arte imita a vida e a vida imita a arte. Quatro mulheres são assassinadas por dia no Brasil, segundo o Mapa da Segurança Pública de 2025", alertou a atriz.

Com suas palavras, Leticia Colin não apenas emocionou seus fãs, mas também lançou um importante debate sobre um problema que ainda afeta a sociedade brasileira.