Brinquedos antigos podem valer uma fortuna; descubra quais são

Em um mundo cada vez mais digital, muitas pessoas estão redescobrindo o valor de objetos físicos que trazem lembranças afetivas. Entre esses itens, os brinquedos antigos estão se destacando não só pela nostalgia, mas também pelo preço que alcançam no mercado atual.

Neste panorama, o mercado de brinquedos colecionáveis prometeu movimentar milhões em 2025. Algumas peças têm chegado a leilões internacionais com preços que superam impressionantes €350 mil! Essa valorização está muito ligada a uma geração que cresceu nos anos 70 e 80. Hoje, esses adultos com um certo poder aquisitivo estão em busca de relíquias da infância, transformando velhos brinquedos em verdadeiros itens de luxo.

Não só os consoles de videogame e bonecos de ação estão nesta lista, mas também cards colecionáveis e até aqueles bichinhos virtuais que fizeram a cabeça da garotada. Esses objetos, que num primeiro momento eram comuns, hoje são alvo de disputas acirradas em leilões, feiras especializadas e grupos de colecionadores nas redes sociais.

A escassez de algumas edições, que muitas vezes foram fabricadas em números limitados, e o estado de conservação são fatores que influenciam o valor. Brinquedos ainda na embalagem original, com manuais e acessórios, podem multiplicar seu valor de mercado por dezenas, ou até centenas, de vezes. Confira agora os dez brinquedos mais valiosos atualmente, baseado nas tendências de 2024 e 2025. Prepare-se para relembrar itens que você pode ter guardado — ou até perdido — e que hoje podem valer mais do que ouro.

Cartas Pokémon da primeira geração são ouro entre colecionadores

O fenômeno Pokémon, que estourou nos anos 90, mantém sua popularidade. A carta “Holographic Firecracker” da primeira edição, em perfeito estado, foi vendida por impressionantes €350 mil. Cartas com erros de impressão ou outras raridades são ainda mais valorizadas. Para quem investe, garantir que a carta seja autêntica, com a certificação de instituições como a PSA, é crucial para conseguir preços altos.

Guerra nas Estrelas Kenner lidera o ranking de relíquias

Os bonecos de personagens como Luke Skywalker, Darth Vader e Boba Fett são altamente desejados. Um exemplar lacrado pode valer até €25 mil. Os preços podem subir ainda mais dependendo da variação de embalagem e dos acessórios originais.

Nintendo clássico e cartuchos lacrados valem milhares de euros

Os consoles vintage, como o Nintendo Entertainment System (NES) e o Super Nintendo, estão em alta. Se estiver em boas condições, podem valer entre €500 e €5 mil. Já os cartuchos lacrados de jogos clássicos, como “The Legend of Zelda”, chegam a superar €15 mil!

LEGO vintage em caixas seladas alcança valores surpreendentes

Conjuntos icônicos, como o Castelo Medieval ou a Millennium Falcon, especialmente se estiverem com a caixa selada e instruções intactas, já foram vendidos por até €10 mil. As linhas Technic e de trens dos anos 80 também estão se destacando.

Barbie Ponytail #1 é item de luxo no mercado

A primeira Barbie, chamada “Ponytail #1”, pode valer cerca de €25 mil. Edições especiais anteriores a 1990, que contam com roupas feitas por estilistas e maquiagem original, são extremamente disputadas.

Game Boy original continua valorizado

O Game Boy da Nintendo segue sendo um objeto de desejo. Modelos em boas condições podem ser vendidos entre €200 a €1.200. Versões especiais, como as transparentes da linha “Play It Loud!”, são ainda mais cobiçadas.

Masters of the Universe tem alta demanda

Figuras da linha original da Mattel, como He-Man e Esqueleto, estão sendo cotadas entre €400 e €4 mil. O famoso Castelo de Grayskull, se completo e em estado original, é uma das peças mais valiosas.

Tamagotchi japonês virou item raro

O famoso bichinho virtual Tamagotchi está se tornando uma verdadeira relíquia. Modelos da Bandai, principalmente os comemorativos ou transparentes, podem chegar a €1 mil. Os que ainda funcionam com a bateria original podem dobrar de valor.

Tartarugas Ninja da Playmates são relíquias de ação

As figuras das Tartarugas Ninja, como Leonardo e Michelangelo, variam entre €400 a €3 mil. As versões com "cabeça macia" e embalagens originais são as mais procuradas.

Micro Machines encantam e valem muito

Os miniveículos Micro Machines, que foram um sucesso nos anos 80 e 90, podem alcançar até €2.500 por conjunto completo. Séries temáticas, como as de Star Wars, estão entre as mais disputadas.

Agora é a hora de dar uma olhada no fundo do armário e ver se você não tem algum desses "tesouros" esquecidos!