Frequência ideal para lavar toalhas e prevenir riscos saúde

Usamos toalhas diariamente, seja para secar o corpo após o banho ou para enxugar as mãos e o rosto. Mas você já parou para pensar com que frequência deveria lavá-las? Essa questão nem sempre recebe a atenção que merece.

Recentemente, uma pesquisa com 2.100 britânicos revelou que 44% deles só lavam as toalhas a cada três meses ou até menos. Outros optam por lavar mensalmente, semanalmente ou até diariamente. Mas, para a saúde, a recomendação é bem clara: o ideal é lavar as toalhas uma vez por semana. O acúmulo de micro-organismos pode ser um risco.

Dicas importantes

Mesmo que as toalhas pareçam limpas, elas acumulam germes ao longo do tempo. Isso acontece principalmente quando usamos a mesma toalha para secar áreas mais sensíveis, como os pés ou a região íntima. Esses micro-organismos podem causar infecções, especialmente se entrarem em contato com machucados. Para quem mora com outras pessoas, os cuidados precisam ser ainda maiores.

Evitar compartilhar toalhas é uma boa prática. Quando se divide uma casa, algumas toalhas podem facilitar a transmissão de germes. E mesmo se você mora sozinho, o ideal é não usar a mesma toalha por mais de duas semanas. É recomendado ter toalhas separadas para o corpo, rosto e exercícios na academia.

O suor e as células mortas da pele podem contaminar as toalhas, e a falta de limpeza pode agravar problemas como acne ou foliculite. Portanto, mesmo em dias mais frios, é essencial lavar as toalhas com frequência para não comprometer a higiene do ambiente.

Outro ponto a considerar é que, conforme o tempo passa, os micro-organismos se fixam nas fibras das toalhas, tornando a limpeza mais difícil. Ao usar a toalha para enxugar o suor, esse problema só se agrava.

Manter boas práticas de higiene é fundamental, não só para o conforto, mas também para a saúde. Embora algumas pessoas se preocupem com o consumo de água e energia, é importante lembrar que lavagens regulares ajudam a prevenir que as toalhas se tornem um foco de contaminação dentro de casa.