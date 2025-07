Ataque hackers a bancos no Brasil: tudo que se sabe até agora

Cibercriminosos realizaram um ataque que comprometeu sistemas utilizados para transações entre bancos, acessando os chamados “cofres reservas” de seis instituições financeiras que utilizam os serviços da C&M Software. Essa empresa de tecnologia tem autorização do Banco Central do Brasil para operar as contas reservas, que são essenciais para a liquidação de operações de Pix entre as financeiras.

Entre as instituições afetadas, algumas têm a capacidade de se conectar diretamente ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), que é gerido pelo Banco Central. No entanto, outras dependem de intermediários, como é o caso da C&M Software. Embora a lista oficial das instituições impactadas não tenha sido divulgada pelo Banco Central, sabe-se que estão entre os bancos afetados a BMP, a Credsystem e o Banco Paulista.

A BMP, que opera no modelo de “banking as a service”, foi a principal instituição atingida. Desde 2009, a BMP é regulamentada pelo Banco Central e oferece contas digitais e outros serviços financeiros para que empresas não bancárias possam atender seus clientes. Em uma nota oficial, a BMP afirmou que o ataque permitiu o acesso não autorizado à sua conta reserva, e que outras cinco instituições também foram afetadas. No entanto, a BMP assegurou que ninguém de sua base de clientes foi impactado. A empresa esclareceu que as contas reserva são mantidas diretamente no Banco Central e são utilizadas exclusivamente para transações interbancárias, sem relacionamento direto com as contas dos clientes.

Outro banco que sofreu com o ataque foi o Banco Paulista. Em um comunicado em seu site, a instituição citou que na última segunda-feira uma falha ocorrida em um provedor terceirizado causou uma interrupção temporária no serviço de Pix, afetando várias outras instituições financeiras. O Banco Paulista informou que o problema não comprometeu dados sensíveis e que não ocorreram movimentações indevidas. Equipes técnicas estão trabalhando para restabelecer os serviços o mais rápido possível.

Esse incidente destaca a importância de medidas de segurança cibernética no setor financeiro e como ataques desse tipo podem gerar impactos em várias instituições, mesmo aquelas que não foram diretamente atacadas.