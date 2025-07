Astronauta da NASA registra imagem do espaço impressionando a Terra

Com a passagem da Estação Espacial Internacional sobre os Estados Unidos e o México, uma astronauta da NASA, Nichole Ayers, registrou um fenômeno raro e impressionante. Esse fenômeno, conhecido como sprite, é uma descarga elétrica luminosa e foi compartilhado por ela em suas redes sociais.

O sprite aparece durante tempestades e, devido à altitude em que foi capturado, oferece uma visão única do que acontece na atmosfera. Esse evento luminoso ocorre entre 50 e 90 quilômetros acima da superfície da Terra, muito acima dos relâmpagos comuns que conhecemos.

Esse tipo de iluminação surge a partir de atividades elétricas extremas, e só é observado em condições bastante específicas. Eles podem ser vistos de aviões, do espaço e até do alto de montanhas. Quando as moléculas de nitrogênio são excitadas pela descarga elétrica, impulsionam uma luz que varia entre azul e vermelho, dependendo da densidade do ar.

Fenômeno raro

Os sprites vêm sendo estudados desde 1980, mas a comunidade científica ainda tem muitas perguntas a responder sobre eles. Especialistas buscam entender quais condições levam à formação desses eventos e como eles afetam as camadas superiores da atmosfera da Terra.

No Brasil, registros de sprites também foram feitos. Em julho de 2023, no Rio Grande do Sul, e em novembro de 2024, em Goiânia. Em Porto Alegre, as observações ocorreram durante uma tempestade no Oceano Atlântico. O astrônomo amador Pedro Augusto de Jesus Castro conseguiu captar as imagens usando uma câmera montada para monitorar o céu 24 horas por dia, em Tramandaí, no Litoral Norte.

O registro feito pela astronauta não apenas mostra a beleza desse fenômeno, mas também evidencia sua complexidade. Os sprites se formam em regiões elevadas da atmosfera e são visíveis por apenas milissegundos. Para os cientistas, essa beleza é valiosa, pois permite investigações mais detalhadas.

Essas descargas elétricas são desafiadoras de estudar, mas chamam a atenção pela sua aparência impactante. O entendimento sobre como os sprites influenciam a química do ar e suas interações em grandes altitudes pode ajudar a aprimorar modelos meteorológicos e aprofundar o conhecimento sobre os efeitos das tempestades nos sistemas climáticos.