Assassino de assassinos tem final com Schwarzenegger

Filme ‘Predador: Assassino de Assassinos’ Apresenta Final Alternativo com Personagens Clássicos e Anuncia Novidades na Franquia

A animação "Predador: Assassino de Assassinos", disponível no Disney Plus, ganhou destaque após a divulgação de um final alternativo que conta com a aparição de Dutch, personagem interpretado por Arnold Schwarzenegger, e do personagem de Danny Glover, ambos icônicos da franquia "Predador". O diretor Dan Trachtenberg compartilhou essas informações durante a San Diego Comic Con, revelando que tem mantido conversas com os dois atores para trazer os personagens de volta à série em um futuro próximo.

Novidades sobre ‘Predador: Terras Selvagens’

Além de "Assassino de Assassinos", Trachtenberg está trabalhando em "Predador: Terras Selvagens", um filme que se passa em um futuro próximo. A trama envolve um membro da raça Yautja, conhecida como Predadores, que decide ajudar uma protagonista humana, interpretada pela atriz Elle Fanning. Neste novo longa, Fanning faz o papel de uma das duas irmãs que se encontram em uma zona de caça, mudando um pouco a dinâmica tradicional da franquia.

"Diferente dos filmes anteriores, "Terras Selvagens" apresentará uma mistura de gêneros e uma perspectiva inédita ao contar a história do Predador que se desvia do seu instinto de caça", explicou Trachtenberg. Além deste filme, ele também está desenvolvendo uma continuação de "A Caçada", que se passa em tempos de colonização, focando na personagem nativo-americana vivida por Amber Midthunder.

Os filmes da franquia "Predador" são conhecidos por retratar os confrontos entre humanos e alienígenas que fazem da caça o seu principal objetivo. O primeiro filme, lançado em 1987, teve Arnold Schwarzenegger no papel principal e gerou duas sequências: "Predador 2", de 1990, que transferiu a ação da selva para um ambiente urbano e contou com Danny Glover, e "Predadores", de 2010, que reuniu diversas figuras perigosas em uma caçada intensificada.

Além das produções principais, a franquia ainda se aventurou em dois crossovers com "Alien", resultando nos filmes "Alien vs. Predador" em 2004 e 2007. O filme "O Predador", de 2018, buscou reiniciar a saga, mas não conseguiu o sucesso esperado, levando a repensar eventuais sequências.

Disponibilidade e Lançamentos

Atualmente, "Predador: A Caçada", lançado em 2022, está disponível no Disney+. Já "Predador: Assassino de Assassinos" também pode ser assistido na plataforma. "Predador: Terras Selvagens" está programado para estrear nos cinemas em 6 de novembro, prometendo surpreender os fãs da franquia com inovações e novas narrativas.