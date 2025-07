Melitta® estreia websérie sobre o técnico José Roberto Guimarães

Websérie Sobre José Roberto Guimarães Estreia no Canal da Melitta

A empresa Melitta, conhecida pelos seus cafés e produtos de preparo, lançou uma websérie dedicada ao técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, José Roberto Guimarães. Essa série, que pode ser assistida no canal oficial da Melitta no YouTube, explora momentos importantes da carreira do treinador, além de compartilhar curiosidades da sua vida e trajetória esportiva.

A Melitta tem se envolvido cada vez mais com o vôlei brasileiro. Desde 2019, a marca é patrocinadora oficial do time feminino do Minas Tênis Clube. Em dezembro de 2024, a empresa também firmou uma parceria com a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), prestigiando eventos como a Superliga masculina e feminina, a Copa Brasil e o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Além disso, foi patrocinadora da etapa local da Liga das Nações de Vôlei, que aconteceu no Rio de Janeiro, reunindo seleções de destaque no vôlei mundial.

A websérie contará com nove episódios, com um novo capítulo sendo lançado mensalmente. Cada episódio terá cerca de 20 minutos e busca aproximar o público das histórias do treinador, que é um dos mais respeitados e vitoriosos do Brasil. Entre os destaques está a famosa vitória sobre a Rússia nas Olimpíadas de Londres, que deverá ser revisitada.

A gerente de marketing da Melitta, Rosiane Wang, comentou sobre o projeto: “Estamos muito felizes em compartilhar um pouco da história do Zé Roberto. Queremos mostrar ao público a vida desse ícone do esporte brasileiro fora das quadras, além de estreitar laços com a comunidade do vôlei.”

José Roberto Guimarães também se manifestou sobre a parceria com a Melitta, dizendo que representa para ele um sentimento de família e união. Ele expressou sua gratidão por estar ao lado de amigos e colaboradores, enfatizando a importância desse relacionamento para o crescimento do vôlei no Brasil.

Os dois primeiros episódios da websérie já estão disponíveis no canal oficial da Melitta no YouTube. No primeiro episódio, José Roberto compartilha reflexões e histórias emocionantes, que prometem tocar o coração dos telespectadores.