Como reconhecer e-mails falsos e se proteger de golpes

Hackers estão sempre buscando novas formas de enganar as pessoas, e agora eles estão usando anúncios do Google para aplicar golpes de phishing. A estratégia é bem elaborada: eles aproveitam o Google Ads para enviar mensagens diretamente para as caixas de entrada, fazendo parecer que são comunicações legítimas.

Esses criminosos usam um método chamado malvertising, que consiste em criar anúncios que imitam realmente o que seria uma mensagem confiável. O principal objetivo? Roubar dados pessoais e financeiros das vítimas de forma astuta.

Essa abordagem gera muita preocupação entre os especialistas em segurança digital, pois muitos usuários tendem a confiar na segurança dos anúncios que aparecem nas plataformas da Google.

Como funcionam os golpes pelo Google Ads

Os e-mails fraudulentos são projetados para parecer totalmente convincentes. Eles costumam utilizar URLs que imitam sites conhecidos e costumam incluir mensagens urgentes, como a necessidade de atualizar dados bancários. A aparência profissional e o momento certo em que chegam transformam a simples tarefa de abrir um e-mail em um risco real.

Tema dos golpes

Os criminosos costumam escolher temas que chamam a atenção, como lembretes de pagamento de contas atrasadas, alertas de instituições financeiras, ou até promessas de prêmios. Essas mensagens urgentes incentivam uma resposta imediata, aumentando as chances de comprometer os dados da vítima.

Além disso, há uma crescente preocupação com o uso de comunicações falsas de serviços de assinatura eletrônica, afetando tanto pessoas físicas quanto empresas. Isso amplia ainda mais o potencial de prejuízos.

Como detectar os golpes de e-mail

Identificar esses e-mails enganosos requer um pouco de atenção. Um primeiro passo é sempre verificar o final da URL: sites brasileiros que são legítimos geralmente terminam em “.com.br”. Além disso, preste atenção em erros de ortografia, inconsistências na linguagem e imagens de baixa qualidade, que são sinais claros de que algo não está certo.

Os especialistas recomendam que, em vez de clicar em links nos e-mails, você acesse os sites diretamente. Manter o sistema operacional e os navegadores atualizados também é uma maneira eficaz de se proteger. Ferramentas de segurança como antivírus são essenciais para impedir ataques de malware e phishing. Outra dica importante é sempre confirmar a autenticidade do remetente antes de fornecer qualquer informação pessoal.