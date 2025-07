Prêmio acumulado de R$ 8,6 milhões: confira resultado

A Caixa Econômica Federal ainda não informou se houve apostas vencedoras no último sorteio da Lotomania. Assim que essa informação estiver disponível, a atualização será feita.

### Lotomania: Como participar do próximo sorteio?

Para participar do próximo sorteio da Lotomania, o interessado deve realizar uma aposta com 50 números. Essa aposta pode ser feita em lotéricas autorizadas pela Caixa ou no site de loterias do banco. Os maiores prêmios são pagos para aqueles que acertam 20 ou 19 números, e também para quem não acerta nenhum dos números sorteados. As apostas podem ser realizadas até uma hora antes do sorteio, que geralmente ocorre às 20h, no horário de Brasília.

### Valor da aposta

Na Lotomania, a única opção de aposta é com 50 números. O custo para participar é de R$ 3,00. É importante frisar que essa é a única modalidade de aposta disponível para os jogadores.

### Chances de ganhar

As chances de ganhar o prêmio principal, que requer 20 acertos, são de uma em 11.372.635. Já para quem acerta 19 números, a probabilidade é de uma em 352.551. Além disso, não acertar nenhum número tem a mesma probabilidade de acertar os 20: também uma em 11.372.635.

Essas informações são importantes para quem deseja tentar a sorte e entender melhor as possibilidades que a Lotomania oferece.