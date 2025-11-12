A mansão Istana Nurul: luxo e poder do sultão de Brunei

O Istana Nurul Iman é uma das construções mais impressionantes do mundo. Com uma área gigantesca de 200 mil metros quadrados, esse palácio abriga 1.788 quartos, 257 banheiros e uma garagem capaz de receber 110 veículos. Localizado em Bandar Seri Begawan, a capital de Brunei, o palácio não é apenas a residência do sultão, mas também um verdadeiro símbolo do poder e da riqueza que vêm do petróleo.

Construído em 1984, o palácio marca a independência de Brunei do Reino Unido e foi projetado pelo arquiteto filipino Leandro Locsin. O investimento na obra foi monumental, custando cerca de 1,4 bilhão de dólares na época — um valor que hoje ultrapassaria os 4 bilhões, considerando a inflação. Não é surpresa que o lugar seja visto como um marco da opulência da família real, especialmente do sultão Hassanal Bolkiah, que figura entre os homens mais ricos do planeta, com uma fortuna estimada em mais de 20 bilhões de dólares.

O império dourado do sultão de Brunei

O nome do palácio, que significa “Palácio da Luz da Fé”, já dá uma pista da sua grandiosidade. Com a área equivalente a cerca de 30 campos de futebol, ele possui cinco piscinas e estábulos com capacidade para 200 cavalos árabes. Além disso, conta com uma mesquita privada de cúpula dourada, que pode acolher até 1.500 fiéis, e um salão de refeições que acomoda impressionantes 5.000 convidados.

O interior é um verdadeiro espetáculo, com revestimentos em mármore italiano, ouro 24 quilates e luxuosos tapetes persas. A decoração combina artes tradicionais islâmicas com elementos do design europeu e asiático, resultado do trabalho de artesãos de diversas partes do mundo. O palácio também abriga uma coleção incrível de obras de arte e presentes recebidos de líderes globais ao longo dos anos.

E o que dizer da garagem? É uma das maiores coleções de carros do mundo, com mais de 7.000 veículos, incluindo modelos exclusivos de Rolls-Royce, Ferraris e Bentleys. Um Rolls-Royce dourado, usado no casamento do sultão, é um dos itens mais emblemáticos dessa coleção luxuosa.

Mais que uma mansão: uma cidade-palácio

O Istana Nurul Iman é tão extenso que pode ser considerado uma pequena cidade. O palácio emprega milhares de funcionários e possui infraestrutura própria para segurança, manutenção e administração. O sistema elétrico e hidráulico é robusto o suficiente para rivalizar com o de um município pequeno, contando até com um heliporto.

Apesar de ser a residência oficial do sultão, o palácio abre suas portas uma vez por ano, durante o Hari Raya Aidilfitri, que celebra o fim do Ramadã. Nesses três dias, mais de 100 mil visitantes têm a chance de cumprimentar o monarca e degustar refeições preparadas especialmente para a ocasião. Essa tradição marca a ligação entre a ostentação e a religiosidade, reforçando o papel do sultão como líder espiritual e político.

A riqueza por trás da grandiosidade

A fortuna que possibilitou a construção do Istana Nurul Iman vem das vastas reservas de petróleo e gás natural de Brunei. O pequeno sultanato, com apenas 5.765 km², ocupa uma posição privilegiada em termos de renda per capita no mundo, sustentada principalmente pela exportação de combustíveis fósseis.

A capital, Bandar Seri Begawan, é um retrato de contrastes. Enquanto muitos habitantes desfrutam de um alto padrão de vida garantido por subsídios estatais, o palácio serve como um lembrete de que a riqueza do país está concentrada na monarquia. Ainda assim, a família real é amplamente respeitada, apoiando iniciativas de bem-estar social e mantendo uma forte identidade islâmica.

Comparações globais e legado arquitetônico

Quando colocado ao lado de outros palácios famosos, o Istana Nurul Iman realmente se destaca. Ele é quase quatro vezes maior que o Palácio de Buckingham, em Londres, e supera facilmente o Palácio de Versalhes, na França. Mesmo a famosa Antilia, a imponente residência do bilionário Mukesh Ambani em Mumbai, parece pequena em comparação à vastidão do palácio de Brunei.

Esse monumento não apenas simboliza o poder da monarquia, mas também se tornou um ícone nacional. É um ponto turístico essencial em Brunei, frequentemente iluminado à noite e cercado por jardins exuberantes. O palácio reflete a grandiosidade do sultanato em plena paisagem tropical, mostrando como um pequeno país pode deixar uma marca profunda no imaginário global.