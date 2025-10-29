As 5 menores cidades de São Paulo e suas curiosidades

Borá, uma pequena cidade do interior paulista, está celebrando seis décadas de emancipação política. Com apenas 907 habitantes, segundo os dados do Censo 2022, é a menor cidade de São Paulo e a segunda menor do Brasil. Isso representa um crescimento de 12,7% desde 2010, quando o município contava com 805 moradores.

Desde 2013, Borá só fica atrás de Serra da Saudade, em Minas Gerais, que possui 833 habitantes. Curiosamente, ambas as cidades são as únicas entre as menores do país que apresentaram aumento populacional no último levantamento.

Eleitores superam o número de habitantes

Um dado curioso é que Borá tem 1.094 eleitores, ou seja, mais do que o total de moradores. Essa diferença pode ser explicada por várias razões, como defasagens nas estimativas populacionais, a migração de pessoas ou a manutenção de títulos eleitorais de quem deixou a cidade sem atualizar o registro.

Educação e estrutura básica

No quesito educação, a cidade possui apenas uma Escola Estadual e uma EMEI. As turmas são bem pequenas, com variáveis de seis a nove alunos, e a maior sala de aula abriga cerca de 20 estudantes.

Na saúde, a única Unidade Básica de Saúde (UBS) local oferece atendimento primário. Casos mais complicados são enviados para Paraguaçu Paulista, onde fica a Santa Casa. No transporte, há uma linha intermunicipal que liga Borá a Paraguaçu, percorrendo cerca de 18 km — e o melhor: é gratuito!

Uma cidade sem semáforos

Borá tem apenas 32 ruas, e você pode atravessá-la de ponta a ponta em cerca de 10 minutos. Para conhecer todas as vias, o tempo médio é de 30 minutos. E o trânsito? Praticamente não existe, já que a cidade não possui semáforos.

Origem e curiosidades

O nome Borá tem uma origem interessante: vem de uma abelha que era comum na região no começo do século XX. Em 1970, a população da cidade era de 1.270 habitantes, e só uma década depois, Borá passou a figurar entre as menores, com 866 moradores. Até 2017, os nascimentos eram registrados em Paraguaçu Paulista, já que Borá não tinha maternidade. A mudança na lei agora permite que os moradores registrem seus filhos na própria cidade.

Top 5 menores cidades do estado

As menores cidades de São Paulo mostram um lado pouco explorado do estado. Essas localidades, cercadas por grandes centros urbanizados, mantêm uma tranquilidade e um senso de comunidade especiais.

Além de Borá, a segunda menor cidade é Nova Castilho, com pouco mais de 1.060 moradores. A economia da região é baseada em agricultura e pecuária, que moldam o dia a dia dessa comunidade aconchegante.

Em terceiro lugar está Uru, com cerca de 1.380 habitantes. Localizada próxima a Bauru, Uru é cercada por áreas verdes e tem um jeito simples de viver que atrai quem busca um escape da rotina acelerada das grandes cidades.

Na quarta posição, temos Flora Rica, que conta com aproximadamente 1.480 moradores. Fundada na década de 1940, a cidade cresceu em torno da cultura do café e mantém um clima comunitário forte, com moradores que se conhecem.

Por fim, União Paulista, com aproximadamente 1.500 habitantes, traz traços da colonização italiana e espanhola. Sua arquitetura é simples, mas reflete um calor humano que faz a diferença.

Essas cinco cidades mostram que, mesmo rodeadas por grandes centros urbanos, o interior de São Paulo ainda guarda preciosidades como sossego, proximidade e um orgulho genuíno de pertencer a uma comunidade pequena.