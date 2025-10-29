Globo investe em novidades no Domingão com Huck em 2026

A Globo está se preparando para uma revitalização significativa nas tardes de domingo, com mudanças programadas para 2026 no “Domingão com Huck”. Entre as novidades, destaca-se o retorno do game show “Raid the Cage”, que já foi exibido pela Band em 2018 sob o nome “A Fuga”, apresentado por José Luiz Datena. A nova versão do jogo está programada para estrear em janeiro de 2026 e promete um ritmo dinâmico e envolvente.

O “Raid the Cage” é inspirado em um formato israelense e tem como objetivo desafiar duplas de competidores a responder perguntas de conhecimento geral para ganhar tempo. Com os segundos acumulados, um dos competidores deve correr contra o relógio dentro de uma grande gaiola para conquistar o máximo de prêmios possível. A dupla que acumular mais valor avança para uma rodada final, onde podem aumentar ainda mais os seus ganhos.

Essa nova atração será lançada junto com o retorno de “Quem Quer Ser um Milionário”, um dos quadros mais populares do programa. Nesse formato, os participantes respondem a 15 perguntas para conquistar o prêmio máximo de R$ 1 milhão, testando seu conhecimento e nervos à flor da pele.

Além dessas novidades, a emissora estabeleceu um calendário de programação para 2026, onde os quadros serão organizados em temporadas, permitindo a constante renovação do conteúdo. Estão confirmados formatos como “Você Decide”, “Silence is Golden”, “Lipsync”, “The Wall” e “Quem Vem Pra Cantar”, que serão exibidos em diferentes blocos durante o ano.

Outra mudança será no formato de exibição do programa. A partir do próximo ano, o “Domingão com Huck” será transmitido apenas após o futebol, começando às 18h. Com isso, a atração se consolidará como a principal opção de entretenimento da emissora aos domingos, enquanto o horário das 14h30 será ocupado por um novo programa apresentado por Eliana.

Nos bastidores, a produção do “Domingão” conta com uma equipe renomada. Clarissa Lopes é a diretora geral, Hélio Vargas cuida da direção artística, e Barbara Maia e Matheus Pereira estão encarregados da produção. Mônica Almeida supervisiona a direção de gênero, destacando a importância estratégica do programa na grade de 2026.