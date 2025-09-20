As 5 maiores mansões de luxo de São Paulo e seus proprietários

São Paulo é uma cidade que encanta não só pela sua diversidade cultural, mas também pela imponência de suas mansões. Cada uma delas carrega histórias de famílias e empresários que fizeram dessas propriedades verdadeiros símbolos de poder e status. Vamos conhecer algumas das residências mais impressionantes da capital paulista.

Mansão Safra — a maior de São Paulo

A Mansão Safra é, sem dúvida, uma das maiores e mais luxuosas construções da cidade. Projetada pelo arquiteto francês Alain Raynaud, seus jardins levam a assinatura de um dos paisagistas mais renomados do Brasil, Burle Marx. Avaliada em R$ 97 milhões, a mansão possui nada menos que 130 cômodos distribuídos por cinco andares, totalizando uma área construída de 10.868 m². É realmente um espetáculo de arquitetura e espaço.

A mansão de luxo de Edemar Cid Ferreira

Outro destaque é a casa de Edemar Cid Ferreira, que traz em seu projeto a marca de grandes nomes como o arquiteto Ruy Ohtake e o paisagista Roberto Burle Marx, além de contar com esculturas de Oscar Niemeyer. Com 8.182 m², a residência era estimada em R$ 62 milhões, mas em 2020 acabou sendo leiloada por um valor bem mais baixo, de pouco mais de R$ 20 milhões. Essa transação surpreendeu e gerou muito burburinho na cidade.

A modernidade da família Constantino

Henrique Constantino, um dos proprietários da Gol, construiu sua casa em 2012. Com um estilo moderno, a residência ocupa 6.425 m² e atualmente é avaliada em R$ 43 milhões. A mansão é um reflexo do alto padrão da região, que é famosa pela sofisticação de suas construções.

A residência da família Baumgart

No Morumbi, encontramos a mansão da família Baumgart, conhecida por ser a fundadora do Center Norte. Com um terreno de 5.166 m², a propriedade está avaliada em R$ 29 milhões. Embora não seja a maior da lista, sua presença forte garante um lugar de destaque entre os endereços mais luxuosos da cidade.

Mansão de Abram Szajman em Cidade Jardim

Por último, mas não menos impressionante, temos a casa de Abram Szajman, localizada em Cidade Jardim. Com um terreno de 4.625 m², o imóvel tem um valor estimado em R$ 32 milhões. Essas mansões em São Paulo não são apenas residências, mas verdadeiros ícones que representam o brilho e a riqueza que a cidade abriga.

Essas grandiosas mansões mostram por que São Paulo é o lar de algumas das maiores fortunas do Brasil e revelam a grandiosidade e o valor que a cidade possui em sua arquitetura.