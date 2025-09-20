David Junior integra elenco de Coração Acelerado na Dança dos Famosos

A emissora Globo dará início às gravações da novela Coração Acelerado em outubro. A trama, que deve estrear em janeiro de 2026, mistura romance, drama e a cultura musical sertaneja. As filmagens ocorrerão em locais emblemáticos de Goiás, com o objetivo de conectar a ficção à realidade através de cenários marcantes do Brasil.

Um dos nomes confirmados no elenco é David Junior, que recentemente atuou como Sirlei na novela Mania de Você. Ele dividirá seu tempo entre a nova novela e a competição Dança dos Famosos, ampliando sua atuação na grade da emissora.

A protagonista da novela será Isadora Cruz, que interpretará Agrado Garcia. Ela contracenará com Leticia Spiller, que fará o papel de sua mãe, Janete. Além delas, o elenco conta com outros atores significativos, como Leandra Leal, Isabelle Drummond, Daniel de Oliveira, Filipe Bragança, Antonio Calloni, Gabz, Thomás Aquino, Diego Martins, Guito, Luiz Henrique Nogueira, Evaldo Macarrão e Gabriel Godoy.

As gravações começarão em Alto Paraíso de Goiás, com locações como o Jardim de Maytrea e o Mirante Maytrea, onde cenas de motocicleta da protagonista serão filmadas. Algumas sequências de ação contarão com o auxílio de dublês e drones para capturar imagens aéreas.

Outra cidade que servirá de cenário é Pirenópolis. A famosa Igreja Nosso Senhor do Bonfim será o local das apresentações musicais de Agrado e Janete. Os casarões coloniais e as ruas de pedra da cidade ajudarão a criar a atmosfera tradicional da história. A previsão é que as filmagens durem cerca de três semanas, com grande parte do elenco reunido no estado.

Assim como outras novelas recentes da faixa das 19h, Coração Acelerado vai explorar a música popular brasileira como fio condutor da narrativa. A trama abordará temas como rivalidades familiares, paixões proibidas e disputas de poder dentro do universo sertanejo, buscando ressoar com o público.

Este projeto é desenvolvido pelo mesmo núcleo conhecido por produções de sucesso recentes e tem o objetivo de valorizar a diversidade e a representatividade no elenco. A expectativa é que a novela se torne um dos principais destaques de 2026, continuando a tradição da Globo de unir dramaturgia e cultura popular.