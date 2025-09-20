Desligue e aguarde: dica eficaz para salvar celular molhado

Quando um celular cai na água, a reação imediata é de pânico. Anos atrás, o truque mais famoso para salvar esses aparelhos era enfiá-los em um pote de arroz. Mas a boa notícia é que os smartphones de hoje têm uma resistência maior à água, e simplesmente deixar a paciência entrar em cena pode ser a melhor estratégia.

Primeiro, se o seu celular se molhou, desligue-o na hora. Isso é fundamental para evitar os temidos curto-circuitos. Depois, bata suavemente com a palma da mão na parte de baixo do aparelho. O objetivo é eliminar o excesso de água, especialmente da entrada de carregamento. Evite cotonetes ou guardanapos, pois esses itens podem empurrar a umidade ainda mais para dentro do aparelho.

Em seguida, retire o chip, o cartão de memória e a capa protetora. Coloque o celular em um lugar bem ventilado e deixe secar naturalmente por algumas horas. O tempo que isso leva pode variar bastante, dependendo de quanto líquido entrou no dispositivo. Aqui, a paciência é realmente uma aliada — esperar faz toda a diferença na preservação dos componentes internos.

### O que evitar no processo

A tentação de usar um secador de cabelo é grande, mas fuja dessa ideia! O ar quente pode causar danos aos circuitos e diminuir a vida útil do seu celular. O ideal é contar com a ventilação natural para fazer essa secagem.

Quando você achar que o celular está completamente seco, é hora de recolocar o cartão de memória e o chip. Só depois disso, ligue o aparelho e confira se está tudo bem.

### A importância da certificação IP

Uma coisa que pode ajudar você a entender o quão resistente seu smartphone é, é a certificação IP. Cada modelo vem com um selo que indica a proteção contra poeira e água, começando pelas letras “IP” seguidas de dois números. O primeiro número diz respeito à resistência à poeira, já o segundo à água. Quanto maior o número, melhor a proteção.

Por exemplo, smartphones com a certificação 6 podem lidar com jatos de água fortes. Os que têm a certificação 8 suportam imersões contínuas, enquanto aqueles com a classificação 9 aguentam jatos de alta pressão e temperatura. Se seu celular tem uma certificação alta, o risco de danos é bem menor. Se for baixa, a secagem cuidadosa se torna essencial para evitar problemas futuros.