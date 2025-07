Perfumaria global com 3.000 lojas fatura €17,9 bilhões anuais

De acordo com o relatório financeiro anual do conglomerado LVMH, a Sephora se destaca como a maior perfumaria do mundo. Controlada pelo grupo de luxo francês, a Sephora conquistou esse título impressionante através de uma presença global massiva, uma seleção cuidadosa de produtos e uma experiência de compra que realmente inova.

Enquanto marcas como a alemã Douglas dominam certos mercados regionais, nenhuma chega perto da abrangência e do faturamento da gigante francesa. O que realmente faz a Sephora brilhar é a criação de um ecossistema onde os consumidores não apenas compram perfumes, mas também experimentam, exploram e se tornam leais a centenas de marcas, desde as mais tradicionais até as mais independentes.

Sephora, a força dominante do grupo LVMH

A influência da Sephora reflete a estratégia vitoriosa do LVMH. Dentro da divisão de "Varejo Seletivo", a Sephora é a estrela principal. Para ter uma ideia do seu desempenho, o grupo reportou que essa divisão atingiu a impressionante receita de €17,9 bilhões em 2023, apresentando um crescimento orgânico de 25% em relação ao ano anterior. Isso confirma a liderança indiscutível da Sephora no mercado global.

Atualmente, a rede opera mais de 3.000 lojas em cerca de 35 países. E a estratégia deles é mais do que apenas vender; é sobre oferecer uma experiência “omnicanal”, unindo lojas físicas a uma das melhores plataformas de e-commerce no setor de beleza.

A rainha europeia e sua estratégia de consolidação

Na Europa, a principal concorrente da Sephora é a rede alemã Douglas. Com uma forte presença em países como Alemanha, Itália e Polônia, a Douglas possui cerca de 1.850 lojas em todo o continente. A empresa vem se modernizando e fazendo aquisições para fortalecer sua posição no mercado.

No ano fiscal de 2022/2023, a Douglas reportou um faturamento de €4,1 bilhões. Embora esse número seja significativo e a estabeleça como líder na Europa, é facilmente percebido que a diferença de escala em comparação à Sephora é considerável.

O que define a liderança no varejo de beleza?

O sucesso da Sephora como a maior perfumaria do mundo é resultado de três pilares fundamentais:

Curadoria de Marcas: A Sephora combina marcas de luxo icônicas, como Dior e Chanel (também do grupo LVMH), com marcas independentes e emergentes, o que atrai uma clientela diversa.

Experiência na Loja: A experiência de compra na Sephora é insubstituível. Com painéis abertos, amostras generosas e consultores de beleza preparados, a experiência se transforma em um verdadeiro evento, onde o consumidor pode explorar sem pressa.

Fidelidade e Dados: O programa de fidelidade “Beauty Insider” é um dos mais bem-sucedidos do varejo. Ele coleta dados sobre os consumidores, permitindo personalizar ofertas e prever tendências com precisão.

O Brasil no mapa global da perfumaria

O Brasil é um player fundamental nesse mercado. Segundo a ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), o país está entre os cinco maiores mercados de beleza e cuidados pessoais do mundo.

A Sephora atua estrategicamente no Brasil, competindo com gigantes locais como O Boticário e Natura, que têm uma produção e venda verticalizadas, assim como outras varejistas internacionais. Para qualquer empresa que queira se destacar globalmente, ter presença no Brasil é essencial.

Os números da liderança

Aqui estão alguns dados que ajudam a compreender a posição da Sephora como a maior perfumaria do mundo:

Entidade líder: Sephora.

Grupo controlador: LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton).

Receita da divisão de varejo (2023): €17,9 bilhões (inclui Sephora e a rede DFS).

Presença global da Sephora: Mais de 3.000 lojas em cerca de 35 países.

Principal concorrente (Europa): Douglas AG.

Receita da Douglas (ano fiscal 2022/2023): €4,1 bilhões.

Posição do mercado brasileiro: Top 5 mundial em consumo de produtos de beleza.