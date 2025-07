Aposta de SC leva R$ 2,2 milhões; confira o resultado

Recentemente, ocorreram sorteios da Quina que resultaram em grandes prêmios para apostadores. No último concurso, 29 apostas acertaram quatro números e cada uma delas ganhou R$ 13.021,32. Além disso, 2.046 apostas conseguiram acertar três números e faturaram R$ 175,77 cada. Outras 58.899 apostas com dois acertos levaram para casa R$ 6,10.

### Como participar do próximo sorteio da Quina?

Para fazer uma aposta na Quina, é necessário escolher entre cinco e 15 números, disponíveis de 1 a 80. Você pode realizar suas apostas até uma hora antes do sorteio, o que significa que as lotéricas credenciadas e o site da Caixa estarão recebendo os jogos até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

### Quanto custa a aposta da Quina?

O valor mínimo para apostas na Quina é de R$ 3, com a seleção de cinco números. No entanto, se optar por 15 números, o custo da aposta pode ultrapassar R$ 9 mil. Essa variação de preços permite que apostadores de diferentes perfis possam participar e tentar a sorte.