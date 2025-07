Globo renova série de Pablo e Luisão para a segunda temporada

Aracaju

A série "Pablo e Luisão" foi renovada para uma segunda temporada pela Globo. A decisão foi anunciada na última quinta-feira, 17, após o programa se destacar no streaming e atingir uma boa audiência em um teste na TV aberta no início do mês.

O criador da série, Paulo Vieira, recebeu a demanda para produzir mais 16 episódios. Os roteiristas começarão a trabalhar nas novas histórias durante o segundo semestre de 2023.

As gravações estão previstas para o final do primeiro semestre de 2026. Essa data foi definida principalmente devido ao compromisso da atriz Dira Paes, que será a protagonista da novela "Três Graças". Esta nova novela vai ocupar o horário nobre da Globo a partir de outubro, substituindo "Vale Tudo".

Em junho, Paulo Vieira expressou seu desejo de realizar uma nova temporada. Ele mencionou que seu irmão havia feito uma lista com 45 ideias para as aventuras de Pablo e Luisão, destacando a empolgação que cerca a continuidade da história.

Desde seu lançamento, em 22 de maio, "Pablo e Luisão" conquistou o título de série mais assistida do Globoplay, superando produções icônicas como "Tapas e Beijos" e "A Grande Família". No mês passado, a série chegou a ser a produção mais vista na plataforma, superando até mesmo "Vale Tudo", que é uma das grandes apostas da Globo para comemorar seus 60 anos.

Na TV aberta, a série teve um episódio exibido no início de julho e registrou uma média de 18 pontos na Grande São Paulo, o que é considerado excelente. A exibição da temporada completa na TV será em 2026.

"Pablo e Luisão" foi gravada em 2024 e conta com Dira Paes, Ailton Graça e Otávio Muller em papéis principais. Paulo Vieira também atua na série, narrando as histórias enquanto elas acontecem.