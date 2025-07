Cidade rica em ouro apresenta alta mortalidade entre jovens.

Quando a gente fala de lugares associados ao ouro, logo pensamos em riqueza e prosperidade. Mas essa imagem idealizada não tem nada a ver com a realidade de La Rinconada, uma cidade no alto dos Andes Peruanos, a mais de 5 mil metros acima do nível do mar.

Embora tenha uma população de cerca de 50 mil pessoas, que ficam ali atraídas pelas minas de ouro, La Rinconada é frequentemente chamada de “inferno na Terra” ou “paraíso do diabo”. A vida nesse lugar é marcada por desafios que afetam até mesmo a expectativa de vida, que é de apenas 35 anos.

Diversos fatores tornam o cotidiano em La Rinconada extremamente difícil e complicado. Vamos ver alguns deles.

Contaminação

As atividades constantes de mineração trazem grandes problemas de contaminação por mercúrio. Esse metal tóxico causa sérios danos à saúde dos moradores, afetando o sistema nervoso, causando problemas reprodutivos e alterações cognitivas. Pior ainda, a contaminação se espalha, impactando a qualidade da água, do solo e dos alimentos. Isso pode ter consequências devastadoras não só para os habitantes, mas também para a fauna local e para a agricultura.

Falta de oxigênio

A altitude é outro desafio constante. Com a reduzida quantidade de oxigênio na região, os moradores de La Rinconada enfrentam sérios problemas de saúde. Muitos sofrem do “mal de montanha crônico”, que traz sintomas como fadiga excessiva e dores de cabeça. Essa falta de oxigênio torna o simples ato de respirar bastante complicado, o que agrava ainda mais a situação.

Infraestrutura

Se você olhar de longe, La Rinconada parece apenas um monte de construções metálicas espalhadas por um cenário congelante. O que impressiona é a total ausência de infraestrutura básica. A cidade não tem acesso a água encanada e muito menos eletricidade. Para completar, não existe saneamento básico e a coleta de lixo é inexistente, transformando o lugar em um verdadeiro lixão a céu aberto. A vida por lá é marcada pela improvisação e pela falta de recursos.

Criminalidade

Outro aspecto preocupante é a criminalidade. A falta de presença policial transforma La Rinconada em uma terra sem lei. Isso significa que assassinatos e desaparecimentos se tornaram relativamente comuns. A insegurança é constante, e os moradores vivem com medo, o que só agrava ainda mais a já difícil realidade da cidade.

Em resumo, a vida em La Rinconada é tudo menos um conto de fadas. Por trás da busca pelo ouro, há uma população enfrentando desafios extremos em um ambiente hostil.