Aplicativo será encerrado definitivamente

O WhatsApp, um aplicativo que muitos já consideram indispensável, está passando por algumas mudanças interessantes. Atualmente, ele pode ser encontrado na Microsoft Store, mas há rumores de que a Meta, empresa por trás do app, pode não continuar com a versão para Windows. Segundo informações de veículos como WABetaInfo e Windows Latest, a ideia é substituir o aplicativo original por um modelo mais simples, chamado de web wrapper.

Basicamente, essa nova abordagem traria o WhatsApp Web para os computadores de forma mais acessível. A ideia é facilitar o uso do aplicativo diretamente no desktop, sem complicações.

O que pode acontecer

Muitos usuários estão acompanhando atentamente essas novidades. A versão beta do WhatsApp já está causando um certo frisson, pois gera dúvidas sobre como ela funcionará nos computadores. Questões como o espaço ocupado e o desempenho do app são preocupações comuns entre os usuários. A Meta parece estar considerando este movimento principalmente por questões econômicas.

Um ponto interessante é que, com a adoção do Edge WebView2, que utiliza a tecnologia Chromium, é bem possível que a Meta consiga simplificar a integração do WhatsApp para diferentes sistemas operacionais. Isso significaria uma experiência mais ágil e prática, permitindo que recursos como Comunidades, Status e Canais cheguem mais rapidamente aos usuários.

Para os que usam macOS ou Windows, essa mudança promete uma única versão do WhatsApp, eliminando a necessidade de adaptações separadas. Entretanto, existe uma preocupação sobre como cada computador lidará com essa nova tecnologia e quanto espaço ela poderá ocupar. Há uma expectativa de que a versão web wrapper consuma até 30% da memória RAM, o que pode ser um desafio, especialmente em máquinas mais simples.

A interface do WhatsApp é, até agora, bastante elogiada, mas há o risco de que a versão nova lembre mais um navegador do que um aplicativo. Isso pode afetar a agilidade do uso, dependendo das configurações do computador.

No entanto, nem tudo são preocupações. A nova versão pode oferecer uma sincronização mais rápida e eficiente, inclusive em tablets e celulares. À medida que essas atualizações forem sendo testadas, será possível descobrir como elas otimizarão a utilização do WhatsApp no dia a dia.