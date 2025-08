Bob’s substitui McDonald’s no The Town

A rede de fast food Bob’s será a marca oficial de hambúrguer e milk shake do festival The Town, que irá ocorrer em São Paulo nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025. Este evento é uma grande oportunidade para a marca, que fará sua estreia como patrocinadora nesta edição do festival.

Na primeira edição do The Town, realizada em 2023, o McDonald’s foi a rede oficial de fast food, oferecendo seus produtos em uma loja montada no Autódromo de Interlagos. A mudança para o Bob’s demonstra uma nova dinâmica de parcerias dentro do evento.

O Bob’s trará uma variedade de hambúrgueres e milk shakes para atender ao público presente, e a operação será conduzida por um franqueado especializado em eventos, garantindo que o serviço esteja à altura das expectativas dos festivaleiros.

Além de marcar presença no The Town, a marca já possui uma parceria de longa data com a Rock World, sendo patrocinadora do Rock in Rio em várias edições. No festival deste ano, o line-up contará com grandes nomes da música, incluindo Travis Scott, Green Day, Camila Cabello, Katy Perry, Backstreet Boys e Mariah Carey, o que promete atrair uma grande audiência.

A participação do Bob’s no The Town é uma estratégia para reforçar sua imagem no cenário de eventos musicais e expandir seu alcance entre o público jovem e amante de festivais.