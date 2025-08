Seis sinais de que é hora de trocar as pastilhas de freio do carro

As pastilhas de freios são essenciais para a segurança de qualquer veículo. Elas são as responsáveis por criar o atrito necessário entre os freios e os discos, o que ajuda a reduzir a velocidade e parar o carro. Porém, com o tempo, elas se desgastam e precisam ser trocadas. Saber quando fazer isso pode evitar não apenas acidentes, mas também despesas com reparos mais sérios no futuro.

É bom saber que você não precisa ser um mecânico para perceber quando algo não vai bem. O próprio carro costuma dar sinais claros de que é hora de trocar as pastilhas. Vamos entender melhor quais são eles?

Pastilhas de freio do carro: saiba quando trocar

Chiados constantes ao frear: atenção aos barulhos

Um dos primeiros sinais de que as pastilhas estão desgastadas é o surgimento de ruídos agudos ao pisar no freio. Às vezes, isso pode acontecer após dirigir na chuva ou passar por terrenos muito empoeirados, mas se o chiado persistir, é bom ficar atento. Ele geralmente acontece devido ao atrito entre a pastilha e o disco, já que a espessura do material diminui.

Trepidações e vibrações no pedal: o que significam

Se você começa a sentir o pedal do freio vibrar ao frear, isso é um sinal de que as pastilhas podem estar desgastadas de maneira irregular. Essa trepidação pode ser desconfortável e, ao contrário do que muita gente pensa, não deve ser confundida com a vibração normal do sistema ABS em frenagens bruscas.

Diminuição da eficiência de frenagem: mais espaço para parar

Se o seu carro está demorando mais para parar, mesmo em frenagens leves, isso é uma bandeira vermelha. Esse comportamento indica que as pastilhas estão perdendo sua capacidade de atrito, o que compromete a segurança de todos a bordo, especialmente em situações de emergência.

Pedal afundando mais que o normal: sinal de alerta

Sentiu que o pedal de freio está afundando mais do que o normal? É hora de procurar um mecânico. Esse problema pode estar relacionado ao desgaste das pastilhas e de outras partes do sistema de freio. Ignorar esse sinal pode resultar em consequências graves.

Inspeção visual: o que observar

Uma forma simples de verificar o estado das pastilhas é pela inspeção visual. Se elas estão muito finas, é essencial fazer a troca imediatamente. Durante a inspeção, também é importante olhar para os discos de freio, verificando se há trincas, empenos ou desgaste irregular.

Luzes de advertência no painel: fique atento aos avisos

Os modelos mais modernos de veículos costumam ter sistemas que alertam sobre problemas no freio. Uma luz de advertência pode surgir com um símbolo de exclamação ou a palavra “brake”. Não ignore essas luzes, pois elas podem indicar desde o desgaste das pastilhas até problemas com o nível do fluido. Em qualquer caso, é sempre bom procurar uma oficina de confiança.

Quilometragem e revisões: quando trocar as pastilhas de freios

Em geral, as montadoras indicam a troca das pastilhas a cada 20 mil a 30 mil km. Contudo, isso pode variar muito conforme seu estilo de direção e as condições em que você utiliza o carro. Para quem enfrenta tráfego intenso ou estradas de terra, uma boa prática é verificar as pastilhas a cada 7 a 10 mil km. Sempre que fizer uma revisão, peça ao mecânico uma avaliação do sistema de freios para garantir que tudo está em ordem.

Como aumentar a vida útil das pastilhas?

Para evitar trocas frequentes de pastilhas e economizar, alguns cuidados simples podem ajudar. Tente evitar frenagens bruscas; ao se aproximar de semáforos fechados, reduza a velocidade devagar, utilizando o freio motor. Nas descidas, prefira usar marchas mais baixas a ficar com o pé no freio o tempo todo. É fundamental também cuidar do nível e da troca do fluido de freio, sempre seguindo as recomendações do fabricante.