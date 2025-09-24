A origem das siglas CB, CBR e CR da Honda explicada

Entre as diversas siglas que a Honda criou ao longo dos anos, poucas têm o mesmo charme e mistério que a CB. Essa sigla, que até hoje gera debates entre fãs e especialistas, nasceu em 1959 com a CB92 Supersport, uma versão esportiva da famosa C92, de 125cc. Mas, o que realmente significa o “B”? A verdade é que existem várias teorias, e a Honda nunca deu uma resposta oficial.

Uma das hipóteses sugere que o “B” se relaciona com a participação da moto em corridas na categoria Clubman, no Monte Asama, Japão. Já outras interpretações vão desde “City Bike” e “Citizen Bike” até “Chokusetsu Baiku”, que, em japonês, quer dizer “moto pessoal”. É interessante como a marca, na década de 50 e 60, usava tanto nomes tradicionais, como Benly e Dream, quanto letras isoladas para lançar seus modelos. Além da CB, outras siglas também surgiram, como CA, CD, CL, CS e CT.

O Surgimento da CBR e o Reforço Esportivo

Avançando para os anos 80, a sigla CBR chegou para reforçar a linha esportiva da Honda. O “R” simboliza “Racing” ou “Racer”, diferenciando esses modelos por serem mais voltados ao desempenho. Após a numeração da cilindrada, as letras que viam a seguir também traziam significado; por exemplo, o “F” se referia a fairing, a carenagem das motos, e não a “Four”, como muitos pensam.

O sistema de repetição do “R” tinha uma regra clara: quanto mais “Rs” na sigla, mais esportiva a moto. Entre as variantes, estavam modelos com cilindradas de 400, 600, e até 900, mas todas elas compartilham um DNA esportivo que conquistou a lealdade dos aficionados pela marca.

As Off-Road da Honda e a Sigla CR

Nos anos 70, a Honda decidiu se aventurar no segmento off-road, criando a linha identificada como CR. Aqui também a origem do nome é debatida. Enquanto alguns acreditam que “CR” significa “Competition Racer” ou “Competition Ready”, outros defendem que se refere à palavra “cross”, que em inglês quer dizer atravessar, especialmente em relação ao terreno.

Essa linha evoluiu para a CRF, onde o “F” poderia significar “four”, aludindo ao funcionamento de motores de quatro tempos. No entanto, há quem argumente que o “F” também pode representar “Fun”, celebrando a alegria de pilotar.

O universo das siglas Honda é uma mescla de tradição e mistério. CB, CBR, CR ou CRF, cada uma delas reflete uma fase única da história da marca. Para quem é apaixonado por motos, o que realmente importa é a história que cada uma dessas siglas conta sobre a experiência de se estar sobre duas rodas.