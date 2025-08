Alteração na exigência de viagem à Europa é postergada para 2026

O programa de autorização prévia Etias, que será necessário para brasileiros que desejam viajar ao Espaço Schengen, teve seu início novamente adiado. Agora, espera-se que esse sistema comece a funcionar no final de 2026. Essa mudança de data se deve a alguns ajustes técnicos e administrativos que ainda precisam ser feitos para garantir que tudo funcione direitinho.

O Etias vai funcionar de forma semelhante ao Esta dos Estados Unidos, exigindo que os viajantes obtenham uma autorização prévia para ficar na região por até 90 dias. Enquanto isso, os brasileiros continuam podendo viajar para países do Espaço Schengen sem a necessidade de visto, seguindo as regras atuais. É bom lembrar que, com esse novo sistema, a taxa do Etias vai aumentar para 20 euros, o que significa um acréscimo de 13 euros em comparação ao valor que foi inicialmente proposto.

Essa nova exigência não vai afetar apenas os brasileiros, mas também cidadãos de outros 59 países que hoje não precisam de visto para turismo na área. Então, se você faz parte desse grupo, é hora de se programar para essas mudanças.

Exigências do Etias e a segurança na entrada

Quando o Etias for implementado, será necessário preencher um formulário online. Nele, você terá que informar dados pessoais, detalhes do passaporte e ainda o histórico das suas viagens. A autorização obtida será válida por três anos ou até a data de validade do seu passaporte. Durante esse período, dá para viajar várias vezes para o Espaço Schengen, mas sempre respeitando o limite de 90 dias a cada 180 dias.

EES: A nova fronteira biométrica

Além do Etias, o Espaço Schengen vai introduzir, a partir de outubro, o Sistema de Entrada/Saída (EES). Esse sistema biométrico vai substituir o clássico carimbo no passaporte, utilizando impressões digitais e reconhecimento facial dos visitantes.

Para quem está planejando uma viagem para a Europa, é bom se preparar para alguns documentos a mais. Além do Etias, vai ser preciso um passaporte válido por pelo menos três meses após a data prevista de saída e demonstração de que você tem condições financeiras adequadas. E não esqueça: vai ser obrigatório ter um seguro de viagem com cobertura mínima de 30 mil euros.

Com o adiamento do Etias, os turistas brasileiros ganham um tempinho extra para se organizarem e ajustarem seus planos de viagem. Assim, fica mais fácil lidar com as mudanças nos preços e nas exigências. Planejar bem é sempre a chave para uma experiência de viagem tranquila e sem estresse.