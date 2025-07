Abel morre e deixa filhos em situação difícil

O pai de Samuel, Abel, interpretado por Juan Paiva, se envolve em um grave acidente de carro ao lado de Rebeca, vivida por Silvia Pfeifer. O veículo do empresário cai no mar, o que gera grande preocupação entre os personagens da história. Após algum tempo, o corpo de Abel é encontrado, confirmando sua morte.

Em um episódio previsto para o dia 30 de julho, no capítulo 80, será exibido o enterro de Abel. Essa situação abala profundamente vários personagens, especialmente Sofia, interpretada por Elis Cabral. Para apoiá-la nesse momento difícil, Dedé, vivido por Lorenzo Reis, tentará confortá-la enquanto eles brincam de massinha, mostrando uma cena tocante de amizade.

Durante o mesmo capítulo, um advogado vai ler a declaração de bens deixada por Abel, revelando que o patriarca da família estava com várias dívidas. Filipa, interpretada por Cláudia Abreu, Ayla, vivida por Bel Lima, Davi, interpretado por Rafa Vitti, e Samuel também estarão presentes na ocasião. Eles descobrem que, após sua morte, Abel deixou apenas 25% de um imóvel, além de ações da empresa Boaz que passarão para os filhos, e uma quantidade significativa de dívidas.

A viúva de Abel, ao saber da situação financeira complicada da família, ficará tão abaladada que sairá da sala correndo, demonstrando o impacto emocional dessa revelação. Por outro lado, Jaques, que deseja ficar com tudo que pertencia ao irmão, se oferece para comprar a parte de Abel na mansão, se comprometendo a quitar as dívidas deixadas. Essa proposta gera tensão e novas complicações no desenrolar da trama.