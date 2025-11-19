Amazônia revela praias surpreendentes e vilas charmosas

Alter do Chão é um verdadeiro tesouro no oeste do Pará. Localizado em Santarém, esse distrito encanta com suas praias fluviais de areia branca e águas transparentes. Além da beleza natural, a atmosfera tranquila de vila ribeirinha atrai visitantes em busca de um refúgio no meio da Amazônia.

O lugar é conhecido por sua natureza preservada e a circulação reduzida de veículos, o que dá um toque especial à experiência. Inclusive, Alter do Chão recebeu o Selo Silver de turismo sustentável, que assegura seu compromisso com práticas ecológicas, consolidando sua imagem como um dos destinos mais procurados do Brasil.

Onde fica Alter do Chão

Alter do Chão está na margem direita do Rio Tapajós, a cerca de 37 quilômetros do centro de Santarém. O acesso é feito pela rodovia Everaldo Martins (PA-457), e a viagem costuma durar de 40 a 45 minutos. Durante a vazante do rio, surgem várias praias que encantam os visitantes.

Ilha do Amor e praias de água doce

Um dos pontos mais icônicos é a Ilha do Amor, que fica em frente à vila. Durante os períodos de seca, é possível chegar lá a pé, caminhando pelas áreas rasas. Se a água está mais alta, pequenos barqueiros locais oferecem canoas para a travessia. Existem quiosques onde se pode saborear pratos feitos com peixes regionais, proporcionando uma verdadeira imersão na cultura local.

Além da Ilha do Amor, outras praias como Pindobal, Ponta de Pedras e Cajueiro também aparecem com a vazante. Algumas delas são acessíveis somente por meio de passeios em embarcações organizadas por moradores ou agências locais, o que garante uma experiência autêntica.

Transparência do Rio Tapajós

O Rio Tapajós é conhecido por sua cor esverdeada e água extremamente clara, o que permite que o fundo do rio seja visível em vários trechos. Esse contraste com o Rio Amazonas, que tem águas mais barrentas, é um espetáculo à parte. Na orla de Alter do Chão, a gastronomia ganha vida na alta temporada, com muitos estabelecimentos oferecendo delícias feitas principalmente de peixes locais.

Rotina da vila e serviços essenciais

Alter do Chão é lar de uma população de 7 mil a 8 mil moradores. As ruas de areia, a tranquilidade e o deslocamento a pé criam uma atmosfera acolhedora e relaxante. O comércio local é bem equipado, com farmácias, minimercados e caixas eletrônicos, além de opções de hospedagem que variam de familiares a pousadas com mais estrutura.

Floresta Nacional do Tapajós e turismo comunitário

Próxima ao distrito, a Floresta Nacional do Tapajós abrange cerca de 527 mil hectares e é administrada pelo ICMBio. O local é conhecido por suas trilhas e oportunidades de observação da fauna. O turismo comunitário é incentivado por meio de roteiros que promovem a visita a comunidades ribeirinhas, visando o desenvolvimento local com baixo impacto ambiental.

Aproveitando o crescente interesse por turismo sustentável, Alter do Chão conquistou o Selo Silver em 2025, reconhecendo seus esforços em gestão ambiental e social.

Clima, vazante e cheia

O clima em Alter do Chão é equatorial, com temperaturas que variam entre 26°C e 32°C. Durante os meses de vazante, de agosto até o fim do ano, as praias se expandem, criando um cenário perfeito para relaxar e aproveitar o sol. Por outro lado, entre fevereiro e maio, é a época da cheia, quando o nível do rio sobe, submergindo algumas praias e revelando a beleza das paisagens alagadas.

Cultura local e a Festa do Çairé

A cultura local é rica, unindo influências dos povos indígenas Borari e tradições religiosas trazidas durante o período colonial. A Festa do Çairé é um exemplo disso, com rituais religiosos e festividades folclóricas que celebram as tradições locais. O evento, com o apoio do Ministério do Turismo, se destaca com apresentações que atraem a atenção de muitos.

Reconhecimento nacional e internacional

Alter do Chão não é apenas um destino bonito, mas também já ganhou reconhecimento internacional. Em 2009, o jornal britânico The Guardian destacou suas praias, e desde então, o local vem se destacando em rankings e reportagens. Em 2021, foi eleita o Melhor Destino Turístico Nacional, e, em 2024, foi mencionada entre os 15 destinos mais desejados pelos brasileiros. Com um cenário incrível e um forte compromisso com a sustentabilidade, Alter do Chão é um lugar que definitivamente merece ser visitado.