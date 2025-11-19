‘Love & Dance’ retorna à Record e anima sábados à noite

A Record TV traz de volta o reality show “Love & Dance”, que promete agitar as noites de sábado a partir do dia 22 de novembro de 2025, às 23h. A nova temporada estreia logo após “A Fazenda 17” e se estabelece como uma atração importante na programação da emissora para o fim de ano, apostando no formato de encontros românticos acompanhados de dança.

Inspirado no programa britânico “Flirty Dancing”, “Love & Dance” oferece encontros às cegas, onde os participantes se conhecem pela primeira vez apenas enquanto dançam. O programa tem como objetivo transformar essa interação em um espetáculo visual, permitindo que a dança seja a principal forma de comunicação antes de qualquer conversa.

A apresentação ficará a cargo do casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, que já são conhecidos do público por outras atrações da emissora. Neste novo formato, eles serão acompanhados pelos comentaristas Marisa Orth e Marco Luque, que trarão um olhar descontraído e humorado às performances, avaliando tanto a dança quanto a dinâmica entre os casais.

No episódio de estreia, o programa contará com os irmãos Daniele e Diego Hypolito, que são ginastas conhecidos, como convidados. Eles irão se juntar ao time de comentaristas, trazendo uma perspectiva técnica e carismática para avaliar a performance dos participantes e a química entre os casais.

A trilha sonora da primeira apresentação foi cuidadosamente escolhida para criar um ambiente romântico e ajudar a construir a atmosfera dos encontros. Entre as músicas escolhidas estão “All of Me”, de John Legend; “Mania de Você”, da cantora Rita Lee; “Stuck with U”, de Ariana Grande e Justin Bieber; e “Sway”, na voz de Michael Bublé. Cada canção dialoga com a narrativa dos casais, intensificando a entrega emocional e a nostalgia das danças.

Os casais são formados pela produção com base em perfis e interesses coletados previamente. Antes do encontro, cada participante ensaia sua coreografia com a ajuda de coreógrafos. O primeiro contato entre os participantes acontece apenas no palco, diante das câmeras, e após a apresentação, eles decidem se querem continuar a conexão fora do programa.

O formato do programa se diferencia de outros reality shows de relacionamento, focando em encontros mais breves e intensos. O público poderá acompanhar tanto a evolução das coreografias quanto o interesse crescente entre os participantes, que pode incluir reações espontâneas e olhares significativos.

A volta de “Love & Dance” nas noites de sábado representa uma mudança estratégica na grade da Record, que busca reforçar sua presença em um horário tradicionalmente ocupado por filmes. A emissora acredita que a leveza e o romance do programa podem atrair o público que já acompanha “A Fazenda”, oferecendo uma alternativa mais descontraída para o encerramento da noite.

Produzido pela Teleimage, o programa deverá manter o padrão visual que foi bem recebido em temporadas anteriores, com uma cenografia vibrante e uma edição que destaca tanto as coreografias quanto as reações dos participantes e comentaristas.