Audiência de Rainha da Sucata não impacta horário nobre da Globo

A reprise da novela “Rainha da Sucata” começou a ser exibida no dia 3 de novembro de 2025, mas não tem conseguido atingir a audiência esperada nas tardes da emissora. Ao longo das três primeiras semanas, a novela registrou uma média de 14 pontos na Grande São Paulo, um resultado considerado abaixo do esperado, principalmente se comparado com a novela anterior “A Viagem”, que alcançou 17,3 pontos no mesmo período. Essa diferença de 3,3 pontos representa uma queda de cerca de 20% na audiência.

O resgate de “Rainha da Sucata”, um título com forte apelo afetivo, não tem sido suficiente para engajar os telespectadores em um momento em que a audiência do “Vale a Pena Ver de Novo” está em declínio. Em comparação com outras reprises recentes, “Rainha da Sucata” apresenta um desempenho intermediário. Embora esteja abaixo de “Tieta”, que registrou uma média de 15,6 pontos, a novela ainda supera “Alma Gêmea”, que começou com 13,9 pontos.

A dificuldade de “Alma Gêmea” em engajar o público pode ser atribuída a um contexto negativo prévio, pois substituiu “Paraíso Tropical”, que teve uma recepção ruim e afastou telespectadores. Por outro lado, a escolha de reprisar “Rainha da Sucata” não foi apontada como a mais pedida pelo público, o que pode ter influenciado seu desempenho. Por outro lado, “Salve Jorge” é um dos títulos mais solicitados, mas foi alocado na plataforma de streaming da emissora, em vez de ser exibida na TV aberta.

Apesar da queda na audiência, a novela “Êta Mundo Melhor!”, que é exibida às 18h, não foi significativamente afetada pela baixa audiência de “Rainha da Sucata”. A novela das seis registrou uma leve queda de apenas cinco décimos em sua média, mantendo-se dentro dos padrões habituais de audiência. Isso indica que a performance de “Rainha da Sucata” nas tardes não tem impactado negativamente a sequência de programação do horário nobre.