Jornal Hoje registra aumento de audiência com nova apresentação

A mudança no comando do telejornal “Jornal Hoje” resultou em um aumento significativo na audiência. Na última quinta-feira, dia 30 de outubro, César Tralli se despediu da bancada enquanto Roberto Kovalick assumiu o cargo. Essa transição levou o programa a alcançar 11,8 pontos na Grande São Paulo, o melhor desempenho nas quintas-feiras nos últimos dois meses.

Dados adicionais mostram que o “Jornal Nacional”, apresentado por William Bonner em sua penúltima aparição, obteve 25,4 pontos na capital paulista, tornando-se a programação mais assistida da televisão brasileira naquela noite.

Pela manhã, o telejornal “Hora 1”, que também trocou de âncora e agora conta com Tiago Scheuer, registrou 4,4 pontos em audiência.

Vale destacar que cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios na região metropolitana de São Paulo, conforme informações da Kantar Ibope Media.

À noite, William Bonner fará sua despedida oficial e entregará o comando do “Jornal Nacional” a Tralli, que será o novo apresentador a partir de segunda-feira, dia 3 de novembro, ao lado de Renata Vasconcellos.