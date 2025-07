Bolsa Família: pagamento reduzido em julho e seus motivos

Em julho de 2025, os beneficiários do Bolsa Família vão perceber uma diferença nos pagamentos: o Auxílio Gás estará ausente. Esse benefício, que é pago a cada dois meses, retornará apenas em agosto. Essa pausa pode impactar, e muito, o dia a dia das famílias que contam com esse suporte. O Auxílio Gás foi criado para ajudar a cobrir os custos com o gás de cozinha, o que faz toda a diferença para quem vive em situação de vulnerabilidade.

O Bolsa Família já fez a diferença na vida de milhões de brasileiros, tirando muitas famílias da pobreza. Mesmo sem o Auxílio Gás, os pagamentos do Bolsa Família continuarão a ser feitos normalmente, com os valores já estabelecidos para apoiar aqueles que mais precisam.

Além disso, o Governo Federal está intensificando a fiscalização. É necessário que as famílias comprovem que estão com a vacinação em dia e com a frequência escolar das crianças em ordem. Isso significa que é essencial manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado, corrigindo qualquer inconsistência que possa impedir o acesso ao programa.

Como ficará o valor

Com a ausência do Auxílio Gás em julho, as famílias que recebem o Bolsa Família terão um pagamento baseado apenas nos valores regulares. O mínimo garantido continua sendo de R$ 600,00, além de acréscimos de R$ 150,00 para cada criança de até 6 anos e R$ 50,00 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos.

Os bebês com até 6 meses também têm direito a R$ 50,00. Embora o Auxílio Gás costumava ser em média R$ 108,00, a pausa temporária não altera os valores regulares do Bolsa Família. Esses pagamentos são fundamentais para ajudar as famílias a lidarem com o aumento dos preços de itens de primeira necessidade.

Essa suspensão do Auxílio Gás é temporária e não significa que o benefício não voltará. Para aproveitar essa volta, em agosto, as famílias precisam garantir que todas as informações do CadÚnico estejam corretas e que todas as exigências do programa Bolsa Família sejam cumpridas. Manter tudo em ordem evitará que o benefício seja bloqueado.

Quando o Auxílio Gás retornar no mês seguinte, ele será um apoio crucial para as famílias, principalmente em tempos em que as despesas domésticas estão bem acima do esperado. Esse suporte vai voltar a facilitar a vida de quem depende do Bolsa Família, criando um alívio nas contas do dia a dia.