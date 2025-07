A grande aventura inacabada de Van der Poel

Em uma etapa do Tour de France que percorreu 3.380 quilômetros, os últimos 700 metros podem parecer insignificantes à primeira vista. No entanto, essa extensão é crucial, especialmente em Châteauroux, onde o ciclista britânico Mark Cavendish fez história. Esse ponto de chegada pode ser a diferença entre relatos gloriosos de uma vitória épica ou lamentos por uma oportunidade perdida.

A etapa teve um início intenso, com muitos ciclistas competindo em uma fuga de 174 quilômetros. Ao se aproximarem da meta, os participantes sentiam a pressão do vento e as curvas desafiadoras, o que aumentava a expectativa tanto para os atletas quanto para os espectadores, que acompanhavam ansiosamente a corrida pela televisão.

Durante essa corrida, muitos torcedores se conectaram ao sofrimento do ciclista Mathieu Van der Poel, que, mesmo enfrentando dificuldade, era admirado por sua garra e pela ajuda de seu colega Jonas Rickaert. Juntos, eles impulsionaram a etapa a se tornar a segunda mais rápida da história do Tour, com uma média de 50,013 km/h, apenas atrás do recorde de 50,355 km/h estabelecido por Mario Cipollini em 1999.

A motivação de Van der Poel foi impulsionada por um sonho compartilhado com Rickaert. Na noite anterior à corrida, eles discutiram a ideia de se aventurar e tentar algo grande. Van der Poel expressou sua satisfação por ajudar Rickaert a conquistar o prêmio de combatividade. Ambos estavam determinados desde o momento em que a corrida começou, mas a medida que o final se aproximava, o desafio se tornava cada vez mais real.

Van der Poel, que chegou à linha de chegada exausto, comentou sobre a dificuldade do dia, especialmente devido ao vento que forçou as equipes a correrem em alta velocidade. Ele sentiu que o espetáculo foi grandioso, mesmo sem alcançar o resultado desejado. Dessa forma, ele buscou apenas aproveitar a experiência e a adrenalina da corrida.

Rickaert, por outro lado, ficou surpreso ao perceber que a busca pelo pódio poderia se tornar real e decidiu apoiar seu amigo até o final. Quando se aproximavam dos últimos 700 metros, outros ciclistas começaram a se aproximar rapidamente. Van der Poel foi ultrapassado nas retas finais da corrida, onde ciclistas mais fortes, como Tim Merlier e Milan, lutavam pela vitória.

Além disso, o líder da competição, Tadej Pogačar, enfrentou um revés com a perda do colega de equipe João Almeida, que se machucou em uma queda anterior. Pogačar lamentou a saída de Almeida, que estava em excelente forma e era uma figura importante para a equipe. O incidente forçou a equipe a repensar suas estratégias para as etapas seguintes, especialmente com a primeira chegada em montanha se aproximando.