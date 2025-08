Agosto promete reviravoltas inesperadas, diz astróloga

Agosto é um mês cheio de significados, e seu nome vem de Augustus César, um imperador romano. Segundo a astróloga Márcia Fernandes, esse período é ideal para refletir sobre nossas colheitas e pensar no que podemos renovar. É hora de buscar a estabilidade nos projetos que tocam nosso coração.

Além da astrologia, a Numerologia também nos dá um panorama interessante. Sendo o oitavo mês do ano, agosto simboliza fartura e um senso de justiça, além de favorecer o crescimento material. Então, que tal aproveitar essa energia?

Na Astrologia, três planetas se destacam: Netuno, Saturno e Vênus. Eles nos lembram da importância de agir com calma nas nossas relações e decisões.

As previsões para os signos

No dia 9, teremos a Lua Cheia em Aquário. É um momento propício para fazer perguntas e buscar clareza. Ao longo do mês, com a influência de Vênus, Plutão, Urano e Mercúrio, nossa mente ficará mais afiada e criativa, enquanto a Lua Nova em Virgem traz à tona a necessidade de mudanças.

Começando com Áries, é hora de agir com confiança no trabalho. Para Touro, o foco deve ser a prudência. Já os Geminianos precisam buscar equilíbrio e tranquilidade, e Câncer receberá o lembrete de que paciência é fundamental; os aprendizados desse mês serão significativos.

Leão pode esperar boas notícias financeiras, então mantenha os olhos abertos! Para Virgem, o mês promete novas oportunidades que devem ser aproveitadas. Libra, por sua vez, verá uma melhoria nos aspectos financeiros. Escorpião deve se permitir analisar suas circunstâncias e pensar em novos caminhos para alcançar suas metas.

Para Sagitário, o futuro é promissor, especialmente em relações que se fortalecerão. Capricórnio vai brilhar com uma dose extra de confiança e reconhecimento por suas conquistas. Aquário deve se preparar para passos positivos na carreira e nas finanças. Por último, temos Peixes, que verá oportunidades surgindo em sua vida, trazendo novidades que podem até surpreendê-los.

Esse mês promete ser uma escrita em continuidade, repleta de surpresas e soluções que podem transformar o cotidiano de muitos.