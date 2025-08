Renata Vasconcellos e William Bonner vão sair do Jornal Nacional?

Renata Vasconcellos renovou seu contrato com a TV Globo e continuará a apresentar o Jornal Nacional até 2027. A jornalista seguirá dividindo a bancada com William Bonner, formando uma das duplas mais conhecidas e respeitadas do telejornalismo brasileiro.

Essa decisão da emissora mostra um compromisso com a estabilidade e a credibilidade do seu principal noticiário, que é assistido por milhões de brasileiros diariamente. O Jornal Nacional é uma referência em notícias e, com a permanência de Renata, a Globo busca manter essa tradição.

Rumores sobre uma possível mudança na bancada foram afastados com a renovação de Renata. Com uma postura firme, elegante e um vasto conhecimento, ela tem se mostrado uma figura central na condução do programa.

De acordo com informações do mercado, Renata Vasconcellos recebe cerca de R$ 400 mil por mês. Esse valor pode ser maior, pois ela também participa de campanhas institucionais e ações publicitárias, uma estratégia utilizada pela Globo com seus principais apresentadores.

A continuidade de Renata no Jornal Nacional é um sinal positivo para os telespectadores que acompanham a programação e confiam nas informações apresentadas pela equipe do telejornal.