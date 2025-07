Ações da Tesla caem após resultado abaixo do esperado

A Tesla, fabricante de veículos elétricos, divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre e enfrentou algumas dificuldades significativas. A empresa reportou uma receita de 22,5 bilhões de dólares, ligeiramente abaixo das expectativas de 22,64 bilhões, representando uma queda de 12% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o faturamento foi de 25,05 bilhões de dólares. O lucro ajustado por ação foi de 0,40 dólar, frente à expectativa de 0,42 dólar, e a renda operacional alcançou 923 milhões de dólares, inferior à previsão de 1,23 bilhões.

Um dos fatores que impactou os resultados foi a queda na receita proveniente da venda de créditos regulatórios, que caiu para 439 milhões de dólares, ante 890 milhões registrados no ano passado. Essa diminuição é esperada para continuar devido à nova legislação conhecida como “One Big Beautiful Bill Act”, que foi assinada pelo ex-presidente Trump recentemente. O CFO da Tesla, Vaibhav Taneja, destacou que essa mudança legislativa pode levar a uma antecipação nas vendas, pois os consumidores desejam aproveitar o crédito fiscal de 7.500 dólares antes que ele expire no final do terceiro trimestre.

A falta de estoque de veículos nos Estados Unidos é uma preocupação, e Taneja alertou que a empresa pode não conseguir garantir a entrega de pedidos feitos no final de agosto e além. Durante a conferência sobre os resultados, o CEO Elon Musk comentou que a empresa pode enfrentar “alguns trimestres difíceis” devido à expiração do crédito fiscal, embora não tenha afirmado que isso necessariamente acontecerá.

A Tesla começou a produção de um modelo mais acessível em junho e está planejando aumentar a produção a partir da segunda metade de 2025. Além disso, a produção de um táxi autônomo está programada para começar em 2026. Taneja explicou que a produção do novo modelo só será ampliada quando o crédito fiscal expirar.

A empresa também está expandindo seus testes de táxis autônomos em Austin, Texas, com um aumento na área de operação e uma expectativa de mais veículos sendo adicionados. Musk acredita que metade da população dos Estados Unidos pode ter acesso ao serviço de táxi autônomo da Tesla até o final do próximo ano, embora tenha reconhecido que suas previsões costumam ser otimistas.

No início das negociações do dia seguinte à divulgação dos resultados, as ações da Tesla caíram mais de 9%. Essa queda ocorreu em um contexto de incertezas no mercado, já que a Tesla enfrenta desafios como baixa demanda por automóveis, cortes em subsídios e tarifas que podem pressionar suas finanças.

Além disso, a empresa entregou 384.122 veículos globalmente no segundo trimestre, uma queda de 13,5% em relação ao ano passado. A transição para um modelo Y atualizado pode ter contribuído para essa redução nas vendas.

Apesar do cenário desafiador, alguns analistas mantêm uma visão positiva em relação à Tesla, destacando que a empresa possui potenciais inovações em áreas como veículos autônomos e robótica, o que pode beneficiar seus resultados futuros.