A lua cheia afeta o seu sono, revela estudo científico

Dormir durante a lua cheia pode ser um desafio para muitas pessoas, e isso vai além de superstições. Um estudo interessante feito no Hospital Psiquiátrico da Universidade de Basileia, na Suíça, trouxe à tona algumas descobertas surpreendentes sobre como as fases da lua podem afetar nosso sono.

Para entender melhor essa relação, os pesquisadores acompanharam 33 voluntários, com idades entre 20 e 74 anos. Todos estavam saudáveis, sem uso de medicação e sem problemas físicos ou mentais. O experimento durou três anos e, mesmo em um ambiente controlado onde não sabiam que a lua estava cheia, os participantes levaram em média cinco minutos a mais para adormecer. E o pior: nas noites de lua cheia, eles dormiam cerca de 20 minutos a menos.

Os cientistas utilizaram um eletroencefalograma para examinar a atividade cerebral dos voluntários. O resultado? Mudanças significativas nos padrões cerebrais, nos movimentos oculares e baixos níveis de melatonina, o hormônio responsável pelo sono. Isso sugere que as noites de lua cheia realmente trazem uma alteração no descanso.

Como a lua cheia influencia no sono?

Embora o estudo tenha confirmado que a lua cheia pode impactar o sono, ainda não se sabe exatamente o porquê. Os pesquisadores descartaram a ideia de que o campo gravitacional da lua, que afeta as marés, tenha alguma relação com isso. Assim, resta a questão: o que realmente causa essa interferência no nosso repouso?

Dicas para dormir melhor nas noites de lua cheia

Apesar de ainda não termos respostas definitivas sobre como a lua cheia impacta o sono, existem algumas estratégias que podem ajudar a melhorar a qualidade do repouso nessas noites.

Uma opção é o uso de máscaras ou cortinas blackout, que eliminam a luz que pode entrar no quarto. Essa dica é especialmente útil, já que a claridade pode dificultar o relaxamento. Outro ponto importante é cuidar do estresse antes de se deitar. Durante o estudo, os cientistas também notaram um aumento nos níveis de cortisol, o famoso “hormônio do estresse”, que pode atrapalhar o início do sono. Portanto, vale a pena reservar um tempo para relaxar, seja com uma leitura leve ou uma meditação rápida, antes de dormir.

Acordar bem e descansar da forma correta é fundamental, então já sabe: nas noites de lua cheia, fique de olho nas dicas e busque criar um ambiente tranquilo para garantir um sono mais reparador.