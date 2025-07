“Paulo, o apóstolo” registra a pior audiência na Record

A Record TV enfrenta dificuldades com a audiência de sua novela “Paulo, o Apóstolo”, exibida em horário nobre. A trama, que deveria dar continuidade ao sucesso anterior de “Força de Mulher”, tem apresentado uma queda constante nos índices de audiência desde a sua estreia.

Em uma quarta-feira recente, a situação se agravou. A novela atingiu um recorde negativo, marcando apenas 4,9 pontos de audiência na Grande São Paulo, segundo dados do Ibope. No mesmo horário, o SBT exibia “As Filhas da Senhora Garcia”, que conquistou 5,3 pontos, superando a Record. Com isso, a novela bíblica ficou em terceiro lugar na faixa horária, atrás da Globo e do SBT.

Desde que “Força de Mulher” saiu do ar, há cerca de três semanas, a audiência da Record nas noites de segunda a sexta-feira caiu de 9 pontos para menos de 6. Isso demonstra a dificuldade da nova produção em atrair o público.

Apesar dos resultados abaixo das expectativas, a emissora planeja manter “Paulo, o Apóstolo” no ar até meados de setembro, quando uma nova fase da programação começará. A Record tem parcerias em andamento com a produtora Seriella, responsável por várias coproduções bíblicas. Entre as produções futuras estão “A Vida de Jó”, “O Senhor e a Serva”, “Ben-Hur” e “Amor em Ruínas”.

Antes de trazer novos dramas religiosos, a emissora vai apostar em novelas turcas, que têm se mostrado populares na televisão brasileira. A substituta imediata de “Paulo, o Apóstolo” será a novela “Mãe”, que já teve boa aceitação em outros países. Em seguida, será lançada “Iludida” (Sadakatsiz), um drama turco que tem forte apelo emocional e é inspirado na série britânica “Doctor Foster”. Essas mudanças visam revitalizar a audiência da faixa das 21h e preparar o retorno das novelas bíblicas em 2026.