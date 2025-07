Novo Patrimônio Natural é reconhecido no Brasil

No dia 13 de julho, uma notícia animadora chegou ao Brasil: a UNESCO, famosa por reconhecer o patrimônio mundial, anunciou 26 novos locais que se juntaram à lista de Patrimônio Mundial da Humanidade. O legal é que, entre essas novas belezas, temos um representante brasileiro.

Localizado no norte de Minas Gerais, o Cânion do Peruaçu, no Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, foi escolhido. Esse lugar é incrível, com uma paisagem de tirar o fôlego e uma importância geológica significativa. Com mais de 38 mil hectares, o cânion abriga ecossistemas variados, como a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga, além de formações rochosas impressionantes.

A biodiversidade do local também é de impressionar. São mais de mil espécies de plantas e quase 950 de animais que foram identificadas ali. E não é só isso: a região também é lar de comunidades tradicionais e indígenas, como o povo Xacriabá, que tem uma conexão profunda com o território.

Todos os locais do Brasil reconhecidos como Patrimônio Mundial pela UNESCO

Com a inclusão do Cânion do Peruaçu, agora o Brasil tem 25 bens reconhecidos pela UNESCO. Essa lista inclui muitos lugares marcantes, como:

Cidade Histórica de Ouro Preto (MG)

Centro Histórico da Cidade de Olinda (PE)

Ruínas de São Miguel das Missões (RS)

Centro Histórico de Salvador (BA)

Santuário do Bom Jesus do Congonhas (MG)

Brasília (DF)

Centro Histórico de São Luís (MA)

Centro Histórico da Cidade de Diamantina (MG)

Centro Histórico da Cidade de Goiás (GO)

Praça de São Francisco, em São Cristóvão (SE)

Rio de Janeiro: Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar (RJ)

Conjunto Moderno da Pampulha (MG)

Sítio Arqueológico do Cais do Valongo (RJ)

Sítio Roberto Burle Marx (RJ)

Parque Nacional da Serra da Capivara (PI)

Parque Nacional do Iguaçu (PR)

Reservas da Mata Atlântica do Sudeste (SP/PR)

Costa do Descobrimento: Reservas da Mata Atlântica (BA/ES)

Complexo de Conservação da Amazônia Central (AM)

Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal (MT/MS)

Ilhas Atlânticas — Fernando de Noronha e Atol das Rocas (PE/RN)

Reservas do Cerrado: Parques Nacionais da Chapada dos Veadeiros e das Emas (GO)

Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA)

Paraty e Ilha Grande – Cultura e Biodiversidade (RJ)

Como locais se tornam Patrimônio Mundial?

O processo para que um lugar seja reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO envolve algumas etapas importantes. Primeiro, o país precisa inscrever o local em uma "Lista Indicativa", o que é essencial para que haja uma avaliação posterior.

Depois, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) e a União Mundial para a Conservação (IUCN) entram em cena para avaliar as candidaturas e fazer recomendações ao Comitê do Patrimônio Mundial. Se o lugar atender a todos os critérios de seleção, ele será oficialmente adicionado à lista, conquistando o tão desejado título.

É fascinante pensar como a natureza e a cultura brasileiras conseguem se conectar tão profundamente com a história da humanidade!