Kate Beckinsale fala sobre perda de peso e momento difícil

Kate Beckinsale Responde Críticas sobre seu Corpo nas Redes Sociais

A atriz Kate Beckinsale, de 51 anos, fez um desabafo sobre seu corpo em uma postagem apagada do Instagram, que ocorreu em 1º de julho. Essa ação foi uma resposta a um comentário negativo de um internauta que criticava suas fotos de biquíni. O comentário dizia: “Oh querida, eu realmente acho que você tem um problema. Você não está bem. Acho que você realmente precisa de ajuda.”

Em resposta, Beckinsale compartilhou um pouco de sua dor e vulnerabilidade ao afirmar: “Sim, eu preciso. Estou passando por um dos períodos mais dolorosos da minha vida. O corpo guarda as memórias.” Esta frase fez alusão ao livro “A Mente que Cura”, de Bessel Van Der Kolk, que fala sobre como experiências traumáticas impactam nosso corpo e mente.

Essa postagem veio ao público pouco depois do anúncio de que Beckinsale processou os produtores do filme "Canary Black", previsto para ser lançado em 2024. No processo, ela acusa a Anton Entertainment e o produtor John Zois de negligência, agressão e sofrimento emocional. Segundo os documentos do tribunal, que foram arquivados em 21 de maio, Beckinsale teria enfrentado condições de trabalho perigosas durante as filmagens entre 2022 e 2023.

Ela alega que estava constantemente exposta a situações arriscadas, incluindo longas jornadas de trabalho que muitas vezes ultrapassavam quinze horas. Além disso, a atriz afirma que não recebeu o suporte médico adequado para lidar com a carga física do trabalho e que não foi informada sobre as acrobacias que deveria realizar até momentos antes de executá-las.

Entre as lesões citadas, Beckinsale menciona um trauma significativo no joelho esquerdo, que teria causado dor e limitações em sua mobilidade. Ao abordar essas questões, ela destaca a necessidade de ambientes de trabalho mais seguros e respeitosos para artistas.

A produtora Anton Entertainment respondeu às acusações, afirmando que segue rigorosos padrões de segurança em suas produções e que as alegações apresentadas por Beckinsale não têm fundamento.

O filme "Canary Black" deverá ser lançado pelo Prime Video em outubro de 2024 e gira em torno da personagem Avery Graves, uma agente da CIA que precisa enfrentar grandes desafios para resgatar o marido sequestrado por terroristas, mesmo que isso signifique trair seu país.