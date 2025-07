Lotofácil 3435: resultado sorteado em 5 de julho de 2025

A Caixa Econômica Federal realizou, no último sábado (5), o sorteio do concurso 3435 da Lotofácil, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Na Lotofácil, os apostadores escolhem entre 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Os prêmios são distribuídos para aqueles que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Os resultados do sorteio, realizado no Espaço da Sorte em São Paulo, foram: 01, 03, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24 e 25.

Para participar, o valor da aposta mínima, que corresponde a 15 números, é de R$ 3. A arrecadação total do concurso destina 43,79% do valor para o prêmio bruto. Caso não haja ganhadores em alguma faixa de premiação, o valor acumula para o próximo concurso, especialmente na faixa de 15 acertos.

Os apostadores têm a opção de realizar suas apostas tanto pelas lotéricas quanto pelo site da Caixa.

Para apostar online, o usuário deve acessar o site Loterias Online. Após confirmar que possui mais de 18 anos, deve clicar em “acessar” e fazer login ou criar uma conta, caso seja o primeiro acesso. Depois, basta escolher os números desejados e, se desejado, habilitar as opções “surpresinha” ou “teimosinha”, que permitem uma seleção automática de números ou a repetição da aposta em sorteios subsequentes. Após adicionar a aposta ao carrinho e selecionar a forma de pagamento – que pode ser feita por Pix, cartão de crédito ou Recargapay – o apostador confirma a compra.

O mesmo processo pode ser realizado pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS. Após instalar o app, o usuário faz login, seleciona a Lotofácil, escolhe seus números e procede com o pagamento.

Quem optar pelo Internet Banking deve fazer login na plataforma e seguir os passos indicados, que incluem clicar em “loterias”, selecionar a Lotofácil e confirmar a aposta.

Após o sorteio, os apostadores devem acessar suas contas, seja pelo site ou pelo aplicativo, para verificar se ganharam e acompanhar os procedimentos de retirada do prêmio, caso sejam vencedores.