Aaron Phypers ameaça esmagar a mão de Denise Richards em clipe

Um vídeo da série The Real Housewives of Beverly Hills voltou a ser compartilhado nas redes sociais, trazendo à tona as alegações de abuso feitas por Denise Richards contra seu ex-marido, Aaron Phypers. O clipe, que foi exibido originalmente na 10ª temporada em 2020, mostra um momento tenso em que o casal sai de um evento na casa de Kyle Richards.

Na cena, Denise se dirige a Aaron dizendo: "Não diga uma palavra", ao que ele responde de forma agressiva: "Não me diga o que fazer. Vou esmagar sua mão. Pare com isso." Essa interação chocou os fãs, muitos dos quais comentaram nas redes sociais expressando preocupação e identificando "sinais de alerta".

Durante a exibição do episódio, o elenco da série também comentou a cena nas redes sociais. Erika Jayne, por exemplo, postou: "Espera! O que ele acabou de dizer??", e seu comentário foi retuitado por outras participantes da série, como Kyle Richards, Lisa Rinna e Teddi Mellencamp. Teddi também compartilhou o clipe, ressaltando que sua descrição de Aaron como "idiota" não estava longe da verdade.

Em uma reunião especial da temporada, Andy Cohen perguntou a Denise sobre o que aconteceu durante aquela cena. Ela revelou que não se recordava do que ele havia dito e que, quando mostrou o vídeo a Aaron, ele afirmou: "Não me lembro de ter dito isso." Denise tentou minimizar a situação, insinuando que ele tinha medo dela, mas essa justificativa não convenceu seus colegas de elenco, que criticaram a agressividade dos comentários de Aaron.

Denise e Aaron se casaram em 2018 e estavam juntos há cinco anos até que ele entrou com um pedido de divórcio em julho de 2025, solicitando pensão alimentícia e revelando detalhes da vida luxuosa do casal em documentos judiciais. Recentemente, Denise obteve uma ordem de restrição contra Aaron, após fazer várias alegações explosivas de abuso durante o casamento.

Nos documentos, Denise afirma que Aaron foi fisicamente violento durante todo o tempo em que estiveram juntos, relatando episódios como ameaças de morte, violência física e invasão de privacidade, como hacking em seus dispositivos. Ela mencionou ter ficado com ferimentos visíveis, incluindo um olho roxo, e citou receios que a impediram de denunciar a situação antes, devido às ameaças dele de que se o fizesse, ele poderia se machucar ou machucá-la.

Aaron negou todas as acusações, alegando que Denise está criando uma narrativa para salvar sua imagem. Ele afirmou que possui evidências que contradizem as afirmações dela.

Atualmente, a ordem de restrição obtida por Denise é válida até o dia 8 de agosto, quando o casal deve se encontrar novamente no tribunal. Enquanto isso, Aaron deve manter uma distância de pelo menos 30 metros de Denise, de sua casa, veículo e local de trabalho.

Denise e Aaron têm uma filha de 14 anos, chamada Eloise, que foi adotada por Denise em 2011. Além dela, Denise também é mãe de Sami, de 24 anos, e Lola, de 20 anos, frutos de seu casamento anterior com Charlie Sheen.