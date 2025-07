Reality Estrela da Casa retorna com novidades no dia 25

O reality musical "Estrela da Casa" está prestes a retornar à programação da Globo com uma nova temporada, marcada para estrear no dia 25 de agosto, logo após o término da novela "Vale Tudo". A atração promete novas surpresas e reformulações, destacando o talento da nova geração da música brasileira em um formato que mistura a emoção do confinamento com uma competição musical ao vivo.

A apresentação do programa ficará a cargo de Ana Clara, que agora contará com uma novidade: o cantor Michel Teló assume o papel de mentor dos participantes, algo inédito na história do programa. Essa informação foi revelada durante um painel sobre o centenário da Globo, realizado em evento no Rio de Janeiro.

Ana Clara expressou sua empolgação com a participação de Teló, que possui uma vasta experiência em realities musicais. Ele afirmou estar ansioso para usar seus conhecimentos adquiridos ao longo da carreira para ajudar os novos talentos a se destacarem no cenário musical brasileiro.

Esta nova edição contará com 14 participantes que farão apresentações semanais em diversos festivais, o que dará maior visibilidade aos concorrentes. Outra mudança significativa é a inclusão de um júri técnico, que avaliará cada apresentação de maneira mais aprofundada, proporcionando uma visão detalhada ao público antes das votações.

Para promover essa nova fase, o "Estrela da Casa" participará de vários eventos culturais entre os dias 18 de julho e 3 de agosto. Entre os locais confirmados estão o Expofavela em Belo Horizonte e o 90’s Festival, além do Festival do Rio, ambos no Rio de Janeiro. Durante essas ações, os visitantes poderão experimentar uma plataforma interativa que simula a sensação de ser uma estrela da música e também receberão brindes exclusivos com a nova identidade visual do programa, caracterizada por um estilo vibrante e moderno.

O "Estrela da Casa" é um projeto original da Globo, com produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, direção geral de Aida Silva e Carlo Milani, e direção de gênero de Rodrigo Dourado. Esta nova temporada pretende ir além da mera competição, focando no desenvolvimento artístico dos participantes e na revelação de novos talentos que poderão seguir uma carreira na música brasileira.

