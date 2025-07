Saiba como antecipar seu salário para obter dinheiro rápido

Quando aparece uma surpresa financeira, nem sempre dá para esperar até o dia do pagamento. Muitas pessoas acabam realizando empréstimos tradicionais, que geralmente têm juros bem altos e podem complicar ainda mais a situação. Porém, para quem é registrado sob o regime CLT, existe uma alternativa bem mais prática e menos burocrática: a antecipação salarial.

Esse benefício não é uma exigência das empresas, mas muitas delas já oferecem essa opção. Com isso, os colaboradores podem receber antecipadamente entre 20% e 40% do salário bruto. Porém, antes de sair solicitando por aí, é bom checar se a sua empresa realmente disponibiliza esse recurso. Quando a resposta for positiva, o procedimento é bem simples.

Como solicitar a antecipação salarial

Para garantir a sua antecipação, você pode seguir este passo a passo:

Faça o pedido formal ao setor de Recursos Humanos. Isso pode ser feito através de sistemas internos ou plataformas que a empresa utiliza para esse tipo de serviço. Aguarde a aprovação. Receba o valor diretamente na sua conta bancária. Confira seu contracheque para ter certeza de que o desconto está correto.

E não se esqueça: além das empresas, algumas fintechs e bancos digitais também oferecem esse serviço. Vamos dar uma olhada em algumas opções:

PicPay: você precisa da autorização prévia do setor de RH para ativar o serviço.

Itaú: oferece a possibilidade de antecipar o 13º salário, com pagamento programado para dezembro.

Bradesco: disponibiliza a antecipação para seus clientes e segurados do INSS.

Banco do Brasil: oferece uma modalidade de empréstimo chamada BB Crédito Salário, com juros variáveis.

Cuidados ao solicitar a antecipação do salário

Apesar de parecer uma boa saída, é preciso pensar com cuidado antes de solicitar a antecipação. Esse recurso deve ser tratado como uma solução para emergências, e não como um hábito.

É bom lembrar que o valor que você antecipar vai ser descontado do seu próximo salário, o que pode impactar seu orçamento mensal. Além disso, esteja atento a possíveis tarifas que plataformas ou instituições financeiras possam cobrar pelo serviço.

Portanto, é super importante estar bem informado e manter um planejamento financeiro em dia, para que esse benefício não acabe se transformando em mais uma dívida.