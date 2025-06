Moeda comum é vendida por até R$ 3,8 mil no mercado

Moedas que a gente vê e até usa no dia a dia podem ter histórias e valores surpreendentes. Por exemplo, em 2025, as moedas de 5 centavos de 2007 que têm um erro raro de cunhagem bifacial estão fazendo o maior sucesso entre colecionadores. Isso porque, em vez de ter imagens diferentes em cada lado, essa moeda apresenta a mesma gravura. Resultado: seu valor pode chegar a incríveis R$ 3.800.

Mas como esse erro acontece?

Erros de cunhagem

Erros de cunhagem acontecem quando as casas da moeda, que normalmente mantêm um controle rigoroso, falham em algum ponto. No caso das moedas de 2007, essa duplicidade nas imagens acabou tornando uma peça super comum em uma verdadeira raridade. Para os colecionadores e investidores, essas imperfeições são ótimas oportunidades. O fato da moeda não ter o tradicional busto da República é um erro fácil de identificar até mesmo sem equipamentos de ponta.

Identificando a moeda bifacial

Se você está se perguntando como saber se tem uma dessas moedas raras, é simples. Olhe para as duas faces da moeda de 5 centavos de 2007. Se notar que ambas têm a mesma gravação do valor, pode ser que você tenha uma verdadeira preciosidade em mãos. Para ter certeza, use uma luz forte e uma lupa para examinar a moeda. Olhe para ver se falta aquele padrão inverso, o que caracterizaria o erro. E não esqueça: o estado de conservação é fundamental. Moedas bem conservadas, sem marcas de uso, são as que atingem os preços mais altos no mercado.

Outros erros valiosos no universo numismático

E olha que não é só o erro bifacial de 2007 que faz o coração dos colecionadores acelerar. Moedas de anos anteriores também têm suas peculiaridades que batem um bolão no mercado. Por exemplo, as moedas de 2005 com o erro “Brasil duplo” são bastante procuradas e podem chegar a valer até R$ 1.100. Em 2015, as moedas de 5 centavos com o erro do reverso invertido estão igualmente na mira dos colecionadores.

Uma dica é ficar de olho em eventos sobre numismática e, se puder, consultar profissionais para uma avaliação adequada dessas raridades. Essa busca por moedas escondidas no bolso pode não só enriquecer quem as possui, mas também ajudar a preservar pedaços da nossa história econômica. Afinal, a numismática é uma paixão que liga passado e presente de um jeito bem especial.