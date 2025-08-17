Notícias

A nova pecuária brasileira e a ascensão da carne premium

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
3 minutos lidos
Corte de carne Chuck Eye Roll da Friboi em destaque sobre tábua de madeira.
O Chuck Eye Roll é um corte do acém localizado entre a costela e a coluna vertebral. Historicamente destinado à moagem para hambúrgueres por conta do sabor intenso e do bom equilíbrio de gordura, ganhou espaço nos últimos anos com o crescimento da demanda por cortes da dianteira e a valorização da maciez característica das carnes Angus.

A pecuária evolutiva fez muito barulho durante a Semana de Jornalismo Gastronômico, promovida pelo Paladar Estadão em São Paulo. O que chamou a atenção foi como a produção de carne bovina no Brasil passou por uma grande transformação. Essa mudança, que vai desde a genética dos animais até o prato que chega à mesa, promete redefinir o que conhecemos sobre o setor.

De acordo com a JBS, que esteve à frente da discussão por meio da Friboi, o Brasil se destacou na integração de tecnologia, manejo e genética na pecuária. Essa evolução não só melhorou a qualidade e a sustentabilidade, mas também trouxe rentabilidade para toda a cadeia produtiva. O gerente técnico comercial da Friboi, Leonardo Maciel, ressaltou que estamos nos tornando uma referência mundial em carne premium.

Maciel enfatizou que o sucesso vem de um trabalho em equipe, que abrange genética, criação, alimentação, sanidade e bem-estar dos animais. E, de fato, estamos vendo resultados no mercado.

Cortes ressignificados pela pecuária evolutiva

Na palestra chamada “A Pecuária Evolutiva”, Júlio Bassan, coordenador técnico e consultor da Friboi, destacou como esse novo conceito está mudando a forma como classificamos as carnes. Cortes que antes eram considerados de “segunda” agora são valorizados na alta gastronomia. “Aquilo que a gente chamava de carne de segunda não existe mais”, afirmou Maciel, trazendo um novo olhar para o que servimos no prato.

Um dos grandes protagonistas dessa transformação é o Chuck Eye Roll. Esse corte, que fica entre a primeira e a quinta costela do animal, tem ganhado destaque nos melhores restaurantes. Seu sabor encorpado e a combinação perfeita de gordura e maciez atraem cada vez mais os chefs.

Chuck Eye Roll: o novo queridinho das cozinhas profissionais

O Chuck Eye Roll, parte da linha 1953 Friboi, não só é uma alternativa incrível a cortes tradicionais e mais caros, como o filé mignon, mas também entrega um sabor e uma maciez incomparáveis. Quando bem preparado, é um verdadeiro espetáculo gastronômico.

Esse corte pode ser transformado em diversas delícias, como Short Rib, Denver Steak e Cowboy Steak. Essa variedade de preparos permite que os chefs explorem ainda mais suas habilidades. Estima-se que, quando utilizado corretamente, o Chuck Eye Roll possa substituir o filé mignon, oferecendo um excelente custo-benefício.

Mais rentabilidade para restaurantes

Além de delicioso, o Chuck Eye Roll é economicamente vantajoso. Os especialistas afirmam que a preparação desse corte pode reduzir os custos dos restaurantes em até 40% quando comparado ao filé mignon. A qualidade e o sabor permanecem elevados, garantindo que os clientes tenham uma experiência deliciosa sem pesar no bolso do restaurante.

Maciel ainda destacou que o Chuck Eye Roll se tornou um favorito não apenas em steakhouses, mas também em parrillas, restaurantes asiáticos e na alta gastronomia em geral.

Versatilidade no preparo e novas experiências

A versatilidade do Chuck Eye Roll é outro aspecto que o torna tão atraente. Ele pode ser grelhado, braseado, defumado e utilizado em pratos como bifes, guisados ou carpaccio. Essa flexibilidade permite uma grande variedade de pratos em cardápios distintos.

Os especialistas gostam de lembrar que o preparo adequado valoriza esse corte e proporciona uma experiência única ao consumidor, enquanto também economiza insumos na cozinha. Isso se alinha à proposta da pecuária evolutiva, que busca aproveitar integralmente os animais, reduzindo desperdícios e gerando mais valor.

Uma nova era para a carne brasileira

A discussão sobre a evolução da pecuária nacional é uma prova de que estamos entrando em uma nova fase — mais tecnológica e sustentável. Desde a escolha genética até o corte final, tudo foi pensado para oferecer qualidade constante e atender às exigências da gastronomia mundial.

Durante o workshop “Introdução à Crítica Gastronômica”, estudantes de jornalismo e recém-formados puderam experimentar o Chuck Eye Roll e confirmar tudo o que foi discutido pelos especialistas. Essa iniciativa da linha 1953 Friboi representa um importante passo em direção a uma visão mais consciente e técnica da carne bovina, alinhada com as demandas do mercado de alta gastronomia.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
3 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Qual cor te define segundo sua data de nascimento

Cor que reflete sua personalidade pela data de nascimento

20 minutos atrás
Maduro em bunker subterrâneo durante mobilização militar dos EUA no Caribe.

Maduro é levado a bunker após operação militar dos EUA no Caribe

59 minutos atrás
quando será e como assistir ao eclipse lunar

como e quando assistir ao eclipse lunar

2 horas atrás
Corte de carne Chuck Eye Roll da Friboi em destaque sobre tábua de madeira.

A nova era da pecuária e a carne premium brasileira na gastronomia

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo