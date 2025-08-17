Notícias

A nova era da pecuária e a carne premium brasileira na gastronomia

O Chuck Eye Roll é um corte do acém localizado entre a costela e a coluna vertebral. Historicamente destinado à moagem para hambúrgueres por conta do sabor intenso e do bom equilíbrio de gordura, ganhou espaço nos últimos anos com o crescimento da demanda por cortes da dianteira e a valorização da maciez característica das carnes Angus.

A pecuária evolutiva vem se tornando um tema bastante interessante e relevante. Recentemente, no evento Semana de Jornalismo Gastronômico do Paladar Estadão em São Paulo, esse conceito ganhou destaque ao mostrar como a produção de carne bovina no Brasil mudou bastante. A transformação vai desde a genética dos animais até o prato final que chega aos restaurantes, trazendo um novo olhar sobre a qualidade da carne.

A JBS, por meio da marca Friboi, trouxe especialistas para discutir o impacto dessa evolução no mercado de carnes premium. Eles ressaltaram que o Brasil está se destacando na combinação de tecnologia, manejo e genética na pecuária. Essa evolução tem trazido vantagens em qualidade, sustentabilidade e rentabilidade para toda a cadeia produtiva.

O gerente técnico comercial da Friboi, Leonardo Maciel, mencionou que esse avanço está interconectado com vários aspectos da produção: desde a genética até o bem-estar animal. O resultado é que hoje somos referência mundial em carnes de qualidade.

Cortes ressignificados pela pecuária evolutiva

Na palestra "A Pecuária Evolutiva", o coordenador técnico Júlio Bassan e Maciel discutiram como essa nova abordagem mudou a forma como classificamos as carnes. A ideia antiga de carne de "primeira" e "segunda" já não faz sentido. Graças ao desenvolvimento genético e ao uso da tecnologia, cortes que antes eram subestimados começaram a receber a valorização que merecem na gastronomia. "Aquilo que chamávamos de carne de segunda não existe mais", explicou Maciel.

Um exemplo prático é o Chuck Eye Roll, um corte retirado da parte dianteira do boi, entre a primeira e a quinta costela, que ganhou status em restaurantes de alta gastronomia.

Chuck Eye Roll: o novo queridinho das cozinhas profissionais

O Chuck Eye Roll, parte da linha 1953 Friboi, hoje é visto como uma alternativa de alto nível a cortes mais tradicionais e caros, como o filé mignon. Quando bem preparado, ele oferece maciez, marmoreio e um sabor intenso, características fundamentais para a gastronomia de qualidade.

De acordo com a Friboi, esse corte pode ser utilizado de várias formas: Short Rib, Denver Steak e Cowboy Steak são algumas opções que chefs podem explorar. Essa diversidade no preparo dá ainda mais opções para os profissionais da cozinha.

Maciel destaca que o Chuck Eye Roll é super macio e saboroso, fazendo a mesma função que um filé mignon, mas com um custo mais acessível.

Mais rentabilidade para restaurantes

Além da qualidade, o Chuck Eye Roll também é atraente do ponto de vista econômico. Quando preparado adequadamente, ele pode fazer os custos dos restaurantes caírem em até 40% se comparado ao filé mignon. Isso porque, apesar de seu preço mais acessível, ele mantém o mesmo nível de sabor e maciez de cortes premium.

“A demanda por esse corte se expandiu para steakhouses, parrillas, restaurantes asiáticos e a alta gastronomia”, completou Bassan, mostrando como sua valorização mudou a forma como utilizamos a carne bovina nos menus.

Versatilidade no preparo e novas experiências

Outro aspecto positivo do Chuck Eye Roll é sua versatilidade. Ele pode ser grelhado, braseado, defumado e servido em bifes ou guisados. Essa flexibilidade ajuda a diversificar os cardápios e potencializa as experiências dos consumidores.

Os especialistas afirmaram que o jeito certo de preparar o corte não apenas destaca suas qualidades, mas também ajuda a economizar insumos nas cozinhas. Tudo isso se alinha ao conceito de pecuária evolutiva, que busca usar tecnologia e conhecimento para aproveitar ao máximo o animal e minimizar desperdícios, gerando valor para o mercado gastronômico.

Uma nova era para a carne brasileira

Com essas inovações, a pecuária brasileira se insere em uma fase mais tecnológica e sustentável. O foco vai desde a escolha genética dos animais até o corte final, assegurando uma qualidade constante e alinhada às exigências da gastronomia mundial.

Durante o workshop "Introdução à Crítica Gastronômica" na Semana Paladar, estudantes de jornalismo e novos profissionais tiveram a oportunidade de experimentar o Chuck Eye Roll e confirmar as qualidades que os especialistas mencionaram. A linha 1953 da Friboi se destaca por oferecer uma nova perspectiva da carne bovina, mais consciente e adaptada ao mercado de alta gastronomia.

